La líder opositora venezolana, María Corina Machado, habla con la prensa al salir del Capitolio de Estados Unidos tras reunirse con senadores estadounidenses el 15 de enero de 2026. (Foto de Drew ANGERER / AFP).
Por Agencia EFE

La líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afirmó este domingo desde Estados Unidos que regresará a Venezuela “en pocas semanas” con el objetivo de “garantizar una transición a la democracia ordenada, sostenible e indetenible”.

