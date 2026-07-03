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La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, observa durante una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá, el 23 de mayo de 2026. (MARTIN BERNETTI / AFP)
La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, observa durante una conferencia de prensa en Ciudad de Panamá, el 23 de mayo de 2026. (MARTIN BERNETTI / AFP)
/ MARTIN BERNETTI
Por Agencia EFE

La líder opositora venezolana y ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, María Corina Machado, dijo este viernes que no ha solicitado protección para regresar a Venezuela.

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