La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, habla con sus partidarios mientras sostiene registros electorales durante una manifestación en Caracas, el 28 de agosto de 2024. (Foto de JUAN BARRETO / AFP)
/ JUAN BARRETO
Agencia EFE
Agencia EFE

María Corina Machado dice que podrá recoger el Nobel en Oslo si Maduro deja el poder
La líder opositora de Venezuela, , dijo este lunes que solo podrá viajar en diciembre a Oslo (Noruega), a recoger el que le fue otorgado el viernes, si el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, deja de estar en el poder.

Según aseguró la opositora en una entrevista con el diario noruego ‘Dagens Naeringsliv’, recogida este lunes por la agencia de noticias de Noruega ‘NTB’, para que ella pueda viajar a la capital del país nórdico “Venezuela debe ser libre”.

PUEDES VER: Machado dedica Nobel de la Paz a Trump y dice que es un “impulso” para “la libertad”

, no puedo dejar el lugar donde me escondo porque hay amenazas directas contra mi vida”, respondió Machado al periódico noruego.

“He aprendido a vivir el día a día, y el pueblo venezolano está haciendo todo lo que está en su mano” por su futuro, añadió la dirigente política.

El viernes, “por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo venezolano y por su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia”, según anunció el Comité Nobel noruego, con sede en Oslo.

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, ganadora del premio Nobel de la Paz 2025. (Federico PARRA / AFP)
/ FEDERICO PARRA

Machado aseguró este domingo que haber recibido el galardón “tiene un impacto muy importante tanto en los venezolanos como en el propio régimen”, que se “da cuenta”, añadió, de que el “mundo entero legítimo” la lucha opositora mientras Maduro “está absolutamente aislado y tiene los días contados”.

Desde 2024, Machado reclama lo que insiste fue la victoria del líder opositor , actualmente exiliado en España, en las presidenciales del 28 julio de ese año.

Según ella y la mayor coalición opositora, Plataforma Unitaria Democrática, González Urrutia fue el ganador de esta contienda, pese a que el ente electoral, controlado por rectores afines al chavismo, proclamó mandatario reelecto a Maduro.

