Un barco petrolero, en una imagen de archivo. Foto: JUSSI NUKARI / AFP
Agencia EFE

Venezuela anuncia zarpe de un buque de Chevron con crudo en medio de tensiones con EE.UU.
El Gobierno de Venezuela informó este domingo de la salida desde su país de un buque de la compañía estadounidense Chevron cargado con crudo, en medio de las tensiones con Washington, que ha confiscado dos petroleros en el mar Caribe y hoy realiza una “persecución activa” para interceptar un tercero, como parte de su despliegue militar cerca del país suramericano.

