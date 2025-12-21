Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Venezuela anuncia zarpe de un buque de Chevron con crudo en medio de tensiones con EE.UU.Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
El Gobierno de Venezuela informó este domingo de la salida desde su país de un buque de la compañía estadounidense Chevron cargado con crudo, en medio de las tensiones con Washington, que ha confiscado dos petroleros en el mar Caribe y hoy realiza una “persecución activa” para interceptar un tercero, como parte de su despliegue militar cerca del país suramericano.
Noticia en desarrollo
Newsletter Vuelta al Mundo
Contenido sugerido
Contenido GEC