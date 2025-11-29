Infraestructura pública: construir confianza y transformar vidas

La infraestructura pública no es solo una obra física. Es una expresión concreta del desarrollo: un puente que conecta oportunidades, una carretera que acerca a los ciudadanos, un hospital o una escuela. Cada proyecto bien gestionado es una oportunidad para transformar la realidad de las personas, especialmente en las regiones donde las brechas siguen siendo amplias.

En el Perú, esas brechas nos recuerdan la magnitud del desafío, pero también la posibilidad de hacerlo distinto. Hoy, el país tiene la oportunidad de dar un salto hacia una gestión pública moderna, basada en la evidencia, la tecnología y la transparencia. Para lograrlo, resulta esencial adoptar nuevas herramientas que permitan planificar y ejecutar obras con eficiencia, evitando los sobrecostos, los retrasos y las pérdidas de confianza que tanto han afectado al sector.

Desde la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), hemos acompañado al Estado peruano en esta transición, impulsando metodologías que están transformando la forma de gestionar la infraestructura. Una de ellas es la Oficina de Gestión de Proyectos (PMO), que ayuda a coordinar esfuerzos, establecer prioridades y garantizar que los recursos públicos se usen de manera efectiva.

Otra metodología clave es el Building Information Modeling (BIM), una herramienta que integra toda la información del ciclo de vida de un proyecto —desde el diseño hasta la operación— en un entorno digital. Esto no solo mejora la coordinación entre instituciones y contratistas, sino que también reduce riesgos, optimiza costos y promueve una ejecución más transparente.

En alianza con la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), y el apoyo del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y la Contraloría General de la República del Perú, UNOPS impulsó recientemente el curso virtual “Transformando la infraestructura pública de Perú: gestión de proyectos con Oficina de Gestión de Proyectos (PMO) y Building Information Modeling (BIM) para desarrollo regional”, que permitió capacitar a más de 250 funcionarias y funcionarios de gobiernos regionales y entidades públicas. En total, se registró la participación de 2 mil personas en las ocho sesiones virtuales del curso.

De forma paralela, UNOPS apoyó al MEF en el evento anual del “Plan BIM Perú 2025: Logros y perspectivas de la implementación de BIM en el Estado peruano”, realizado el pasado mes de octubre, con más de 4 mil asistentes, tanto presencial como virtual. En el evento se discutieron aspectos fundamentales para mejorar la eficiencia y la transparencia en los proyectos de infraestructura.

Estas iniciativas forman parte de un esfuerzo más amplio para fortalecer las capacidades del Estado y consolidar la adopción del BIM en todo el país. Hoy, más de 120 instituciones públicas ya han iniciado este camino, lo que demuestra un compromiso creciente con la modernización de la gestión pública.

Sin embargo, esta transformación no depende solo de la tecnología. Implica un cambio cultural. La infraestructura pública debe concebirse con un enfoque humano y sostenible, donde la eficiencia se combine con la equidad y la innovación con la transparencia. Ese es el camino para construir confianza entre la ciudadanía y las instituciones, una confianza que sólo se consolida cuando los proyectos se traducen en resultados tangibles y duraderos.

El Perú tiene hoy una oportunidad única para avanzar hacia un modelo de gestión de la inversión pública que mire más allá de la obra. Construir infraestructura, en el fondo, es construir país. Y hacerlo bien, con transparencia y visión, es el primer paso para transformar vidas y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).