Competencia entre los puertos

“La desregulación abre un mundo de posibilidades, y por eso debería extenderse a todos los puertos del país, no solamente al Callao y Chancay”.

    Iván Alonso
    Por

    Economista

    "Un puerto puede estar en desventaja geográfica frente a otro, pero compensarla con otros atributos" Foto: Andina/ Referencial.

    Un fallo reciente de la Corte Superior de Justicia de Lima ordena a Ositrán abstenerse de regular las operaciones del puerto de Chancay, salvo en lo concerniente a las tarifas, que pueden o no ser reguladas, dependiendo de la conclusión a la que se llegue con respecto a las condiciones de competencia entre Chancay y los puertos del Callao. Este asunto está aún por definirse, pero un informe del Indecopi de abril pasado, que se puede encontrar fácilmente navegando un rato en el ciberocéano, concluía que no hay una competencia efectiva en determinados servicios, como el de amarre y desamarre de naves portacontenedores. Ositrán tiene que decidir si regula o no regula las tarifas.

