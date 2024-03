Durante la última semana de marzo del 2024 El Comercio cuestionó en su editorial el silencio de Dina Boluarte y su ataque hacia la prensa luego de que la fiscalía allanó su vivienda en el marco de la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito; criticó también el hecho de que seis congresistas investigados por el Ministerio Público hayan presentado una denuncia constitucional contra el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena; advirtió del peligro que representa para el sistema previsional la aprobación de un dictamen en la Comisión de Economía que de aprobarse en el Parlamento permitirá el retiro de 4 UIT de los fondos de las AFP; y llamó la atención respecto al incremento del presupuesto destinado a pagar sueldos en el sector público. Aquí un repaso de los editoriales de esta semana.

En su editorial del pasado lunes 25 de marzo, El Comercio consideró que si la presidenta Dina Boluarte quiere que la prensa deje de cuestionar su situación patrimonial, lo único que puede hacer es explicarla.

“La presidenta ya ha sido opaca con respecto del origen de sus relojes de alta gama. Cuestionada sobre la presunta omisión en su declaración patrimonial durante una conferencia de prensa la semana pasada, indicó que “la verdad sobre los hechos” la aclarará ante la fiscalía. En otras palabras: ante la ciudadanía no aclarará nada”.

En su editorial del martes 26 de marzo, El Comercio comentó acerca de los más de 170 días que lleva Vladimir Cerrón prófugo, luego de que se conociera el fin de semana que el auto oficial asignado a la presidenta estuvo hace unas semanas cerca del último paradero conocido del aún fugitivo.

“Si la razón por la que la policía no logra echarle el guante al corrupto líder de Perú Libre es la misma que explica por qué las declaraciones de emergencia en distintos lugares del territorio nacional no han traído resultados significativos en materia de reducción de la criminalidad, entonces el diagnóstico debe ser el mismo: las personas a cargo de dichas responsabilidades no tienen ni la capacidad ni la claridad conceptual necesaria para llevar adelante su tarea”.

En su editorial del miércoles 27 de marzo, El Comercio criticó que el Congreso haya dejado de lado la reforma previsional para centrarse solamente en la discusión de un séptimo retiro del dinero de las cuentas de las AFP.

“En lugar de debatir sobre un sistema que pueda incluir a todos en un país mayormente informal, que garantice una pensión mínima para los afiliados, que abra el mercado para que ingresen nuevos competidores, donde las aseguradoras compartan las pérdidas con los afiliados o en el que el Estado pueda aportar también a las cuentas individuales, entre tantísimos otros puntos, los congresistas han elegido el camino fácil”.

En su editorial del jueves 28 de marzo, El Comercio cuestionó a los seis congresistas investigados por el Ministerio Público que han denunciado constitucionalmente al titular de dicha institución por haber permitido que se les investigue.

“Lo que se ve es a un grupo de congresistas sobre los que se ciernen ciertas sospechas aprovechando el poder del que disponen para zafar el bulto de las investigaciones que podrían despejar esas dudas y, de paso, intimidar a quienes tendrían que ponerlos bajo la lupa”.

En su editorial del viernes 29 de marzo, El Comercio criticó el hecho de que la presidenta no le dé explicaciones a nadie por ninguno de los recientes cuestionamientos en su contra y no se sienta obligada a ello.

“La mandataria cree que no está en la obligación de darle explicaciones ni a la fiscalía ni al Perú, como si ello fuese una facultad de la función presidencial y no, como es en realidad, una obligación dado su alto cargo”.

En su editorial de este sábado 30 de marzo, El Comercio llamó la atención respecto al incremento del presupuesto destinado a pagar sueldos en el sector público en los últimos años.

“Quizá los malos desempeños económicos del año pasado y los anuncios de austeridad del Gobierno configuren un buen momento para evaluar los sueldos que se pagan en el sector público y ver si estos están justificados”.

En su wditorial de este domingo 31 de marzo, El Comercio cuestiona las explicaciones de la presidenta Dina Boluarte sobre su patrimonio tras el allanamiento de su vivienda y considera que estas llaman a muchas más preguntas incómodas.

“La presidenta está siguiendo una ruta peligrosa atacando a la prensa y con un absurdo discurso de victimización. Mientras más tiempo deje transcurrir en esta incertidumbre sobre sus finanzas, mayor fuerza cobrará la única explicación posible que restaría: que hay manchas en su pasado que simplemente no se pueden limpiar”.