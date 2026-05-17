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Doscientos años de amistad entre el Perú y los Estados Unidos

“Dos siglos de una relación de continuidad excepcional no se explican solo por el paso del tiempo, sino por los fundamentos políticos y económicos que le dan continuidad”.

    Alfredo Ferrero
    Por

    Embajador del Perú en los Estados Unidos de América

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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

    El 2 de mayo de 1826, los Estados Unidos reconocieron formalmente al Perú como nación independiente. Ese acto no fue un gesto rutinario, sino la confirmación de que el ideal de libertad y autogobierno que había dado origen a la independencia estadounidense también había echado raíces en Sudamérica. Desde entonces, ambos países han forjado una de las relaciones más sólidas del hemisferio a lo largo de doscientos años. En 2026, mientras el Perú y los Estados Unidos conmemoran el bicentenario de sus vínculos diplomáticos, los Estados Unidos celebran además 250 años de su independencia. Más que una coincidencia de calendario, esta convergencia revela un origen histórico afín que sigue dando sentido a la relación entre ambos países.

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