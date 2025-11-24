Elecciones: sorpresas e interrogantes

Tomando en cuenta la idea generalizada de que los peruanos esperan elegir a un presidente autoritario, de “mano dura”, sorprende una respuesta recogida por Datum en su encuesta de octubre publicada por El Comercio (23/11/2025). Cuando se pregunta sobre el comportamiento de un mandatario que sería más favorable para el país, un mayoritario 51,8% responde “que gobierne un líder que respete las reglas por encima de todo, aunque las decisiones demoren”. Tal parece que las arbitrariedades, en particular de la mayoría del Congreso, han calado en un amplio sector. Así las cosas, quien apueste por ser un “dictador elegido” no la tiene segura, aunque un importante 41,9% apueste por la opción contraria: “que gobierne un líder que tome decisiones prontas, aunque para eso no respete las reglas”.

Es preocupante, sí, que un claro 71% desconfíe de los organismos electorales, una suspicacia que probablemente tenga como uno de sus orígenes la campaña en contra de estas instancias por un supuesto –y nunca comprobado– fraude en las elecciones del 2021.

Más allá de las inhabilitaciones políticamente empleadas –cuyo uso y abuso el Congreso tendría que evaluar, por sus delicados efectos electorales–, un grave problema es la desinformación sobre el procedimiento en sí y los cambios producidos: un 20% dice que no está “nada informado”, 42% “poco informado” y 26% “medianamente informado”.

Los riesgos de cometer errores al votar son altos, considerando que, por ejemplo, habrá que elegir ya no para tres sino para cinco rubros: presidencia, Diputados, Senado regional, Senado nacional y Parlamento Andino. El votante se verá ante una cédula-sábana con cinco bloques, los cuatro últimos con casilleros para voto preferencial; y los miembros de mesa pasarán por más dificultades a la hora del conteo y de anotar los resultados en las actas.

Otra novedad es que el Congreso ha acordado abandonar la práctica del “acta mata voto”: de hallarse “errores materiales” en las actas, se podrán volver a revisar los votos. Además de retrasar resultados, este podrá será un factor de complejidad procedimental y seguramente de presión política, con el riesgo de que surjan discusiones de nunca acabar. Para completar el delicado escenario, policías, militares y peruanos en el exterior deberán utilizar el voto virtual vía Internet, siempre y cuando tengan DNI electrónico.

En una sociedad desconfiada, queda claro que hace falta, de parte de los organismos encargados, una explicación clara, detallada y persistente de las modificaciones, además de una alta preparación para los miembros de mesa.