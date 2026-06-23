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Misiles contra la cultura

“El ataque ruso del 15 de junio no se limitó a Kyiv. Museos, conservatorios, universidades e instituciones educativas fueron atacados en ciudades como Járkiv, Dnipró y Zaporizhzhia. No se trata de incidentes aislados, estamos ante una campaña sistemática”.

    Yuriy Polyukhovych
    Por

    Embajador extraordinario y plenipotenciario de Ucrania en el Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar de un ataque ruso contra la Catedral de la Dormición, en el Monasterio de las Cuevas de Kyiv (Kyiv-Pechersk Lavra), en Kyiv (Ucrania), el 15 de junio de 2026.
    Equipos de rescate ucranianos trabajan en el lugar de un ataque ruso contra la Catedral de la Dormición, en el Monasterio de las Cuevas de Kyiv (Kyiv-Pechersk Lavra), en Kyiv (Ucrania), el 15 de junio de 2026.

    Durante la noche del 15 al 16 de junio, Rusia llevó a cabo otro ataque masivo contra Ucrania utilizando misiles y drones. Una vez más, la cultura, la historia y la identidad ucranianas estuvieron entre los blancos de la agresión rusa.

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