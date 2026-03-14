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Mujeres en los planes de gobierno

“El problema más profundo es que, en el Perú, los documentos programáticos casi no pesan en la decisión electoral”.

    Francisco Miró Quesada Westphalen
    Por

    Periodista y docente

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    "En los 36 planes de gobierno, los derechos de las mujeres siguen siendo un terreno de disputa política".
    "En los 36 planes de gobierno, los derechos de las mujeres siguen siendo un terreno de disputa política".

    Se acerca el proceso electoral y, con él, la necesidad de revisar con atención qué proponen los partidos en sus planes de gobierno. Uno de los temas más sensibles es el de los derechos de las mujeres. Para analizar los 36 planes, Notebook LM permitió identificar patrones y clasificar las propuestas en cuatro grandes bloques: pro derechos, favorables, conservadores y restrictivos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.