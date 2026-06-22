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Nadie experimenta en cabeza ajena

“Sánchez echa mano a todos los artificios legales que pueda para intentar dilatar la proclamación de resultados”.

    Enrique Castillo
    Por

    Periodista y analista político

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    Conferencia de prensa del candidato de juntos por el Perú, Roberto Sánchez, sobre las acciones que tomarán frente a los posibles actos de fraude en el conteo de votos de la ONPE. Fotos: César Campos/ @photo.gec
    Conferencia de prensa del candidato de juntos por el Perú, Roberto Sánchez, sobre las acciones que tomarán frente a los posibles actos de fraude en el conteo de votos de la ONPE. Fotos: César Campos/ @photo.gec

    El título es un viejo refrán que nos dice que las personas no aprenden de los errores de los demás, y que solo cuando cometen sus propios errores, aunque hayan visto sus lamentables consecuencias en otros, asimilan una lección de vida.

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