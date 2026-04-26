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Partido en tres

“Fujimori, a pesar de tener el liderazgo hoy, lo perdería claramente en segunda vuelta”.

    Federico Salazar
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    Ilustración: Giovanni Tazza
    Ilustración: Giovanni Tazza

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.