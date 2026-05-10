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Pobreza 2025: alertas desde la evidencia

“La agenda de superación de la pobreza tiene el potencial de generar consensos y promover la acción colectiva”.

    Norma Correa Aste
    Por

    Profesora e investigadora en la Pontificia Universidad Católica del Perú

    ncorrea@comercio.com.pe

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza)
    (Ilustración: Giovanni Tazza)

    Recientemente el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) presentó las cifras oficiales de pobreza correspondientes al año 2025. Aproximadamente 8,8 millones de ciudadanos, equivalentes al 25,7% de la población, viven en hogares que no pueden cubrir el costo de una canasta básica de consumo (1.848 soles para 4 personas). Si bien se reporta una ligera reducción de la pobreza en comparación al 2024, sería un error caer en la autocomplacencia. Nuestro país no ha recuperado los niveles de pobreza previos a la pandemia (20,2% en el 2019) y está muy lejos de alcanzar la meta fijada por el propio Estado Peruano en la Política Nacional de Desarrollo e Inclusión Social: 15% de pobreza monetaria al 2030 (MIDIS 2022).

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