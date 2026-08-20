El Comercio
·
opinion
·
columnistas
Añadir El Comercio como fuente preferida en

¿Qué debe hacer una empresa por el país?

“En nuestro país, donde el 40% de los niños padece anemia y el Estado no llega o lo hace con servicios de muy mala calidad, las empresas deben involucrarse mucho más”.

    Luis Carrera
    Por

    Gerente central de Clientes Empresariales y Corporativos del BCP

    icono te lo cuento
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El sector privado apunta que el Perú tiene condiciones para duplicar su crecimiento, pero la inestabilidad política, la débil institucionalidad y la falta de ejecución frenan su desarrollo. (Foto: Julio Reaño para GEC)
    El sector privado apunta que el Perú tiene condiciones para duplicar su crecimiento, pero la inestabilidad política, la débil institucionalidad y la falta de ejecución frenan su desarrollo. (Foto: Julio Reaño para GEC)

    ¿Cuál es el rol que debe tener la empresa privada en el país? Esta es una pregunta que constantemente se hace y debate.

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.