El compromiso del Reino Unido con el Perú va más allá de fortalecer nuestros lazos. Gracias a la colaboración entre nuestros gobiernos y empresas, estamos contribuyendo al cierre de brechas de infraestructura en el país y hemos consolidado nuestra cooperación mediante acuerdos de gobierno a gobierno (G2G). Para muestra, un botón. La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), con la asistencia del equipo de implementación británico (UKDT), está cambiando la forma de ejecutar proyectos en el Perú, implementando procesos de contratación más transparentes, basados en mejores prácticas internacionales, contratos colaborativos, así como diseños innovadores e inclusivos para escuelas, hospitales y soluciones integrales.

Recientemente, la ARCC, el UKDT y el Gobierno Británico han ampliado la vigencia del acuerdo G2G por un año más, a fin de seguir trabajando juntos para acelerar la implementación de establecimientos de salud y colegios, además de gestionar procesos de contratación de soluciones integrales para el control de inundaciones. Nuestra colaboración beneficiará a más de cuatro millones de ciudadanos y seguirá creando miles de puestos de trabajo.

El Reino Unido ha demostrado ser un aliado en el desarrollo de infraestructura y la transferencia de conocimientos y capacidades que permitan al Perú gestionar y ejecutar futuros megaproyectos, sin dejar de lado su operación y mantenimiento. Me llena de orgullo que, desde la firma del convenio, los avances y logros en la ejecución y entrega del programa han superado las expectativas. No olvidamos los casi tres años de paralización mundial debido a la pandemia. A pesar de este desafío, y trabajando de la mano con el Gobierno Peruano, se han entregado 22 colegios y dos centros de salud permanentes de alta calidad en La Libertad, Piura, Áncash, Tumbes y Lambayeque, además de cinco establecimientos de salud temporales para garantizar la continuidad de la atención médica. También se han adjudicado proyectos para la prevención de inundaciones en ríos y quebradas, y sistemas de alerta temprana e infraestructura natural.

En octubre del 2022, se entregó el plan maestro para el río Piura y su sistema de drenaje. Este es el primer plan integral que propone intervenciones para proteger a la población de futuras inundaciones. El impacto del G2G va más allá de las obras. Entre el 2021 y el 2022, la ARCC ha liderado la ejecución presupuestal de proyectos de infraestructura pública. Asimismo, el programa ha llevado a una aceleración y dinamismo en el desarrollo de infraestructura, y fue reconocido como un factor significativo en el crecimiento, el empleo y la recuperación del Perú.

En paralelo, tenemos un acuerdo G2G con el PEIP Escuelas Bicentenario. Me complace saber que, con la asistencia técnica de empresas británicas y finlandesas, se están implementando escuelas temporales y trabajando en el diseño de los 75 colegios permanentes que beneficiarán a más de 114 mil estudiantes.

En suma, me entusiasma todo lo que hemos contribuido a alcanzar. Los proyectos de infraestructura no son tarea fácil. No obstante, nuestros G2G han ayudado consistentemente a las instituciones públicas peruanas a enfocarse en la ejecución y entrega de proyectos de calidad, superando retos y riesgos. Con esta labor y lecciones aprendidas, esperamos seguir optimizando la planeación, gobernanza y gestión de proyectos, que son los pilares de nuestra Mesa de Trabajo en Infraestructura Perú-Reino Unido. Queremos seguir apoyando al MEF y los sectores con la institucionalización de oficinas de gestión de proyectos (PMO) en el ámbito ministerial, regional y local. Vivimos tiempos difíciles. Sin embargo, la entrega de obras de alta calidad no puede parar. Tengo el compromiso de continuar trabajando en estrecha colaboración con el Perú para lograr nuestra misión de apoyar el desarrollo sostenible y equitativo de este maravilloso país.