El presidente Pedro Castillo registra su segunda peor evaluación en lo que va de su gobierno: 20% lo aprueba y 74% lo desaprueba. La caída es más notoria en Lima (9% vs. 87%). El primer ministro Aníbal Torres también es ampliamente desaprobado y una gran mayoría quisiera que deje el Gabinete. Lo más significativo es que el 75% quisiera que sea reemplazado por una personalidad independiente y solo 13% preferiría que el próximo primer ministro sea otro político de izquierda.

La desaprobación al gobierno se da en todos los aspectos evaluados, especialmente por su mal desempeño frente a la inflación, la delincuencia y la pobreza. Pero sin duda también afectan a Castillo las serias investigaciones que lo involucran en casos de corrupción. En esta encuesta se midieron las declaraciones de Zamir Villaverde y la conducta de Yenifer Paredes. En ambos casos se encuentra una mayoría que responsabiliza a Castillo y una minoría –concentrada en poblaciones andinas y rurales– que le da el beneficio de la duda.

Al Congreso no le va mejor. Su evaluación es muy negativa (14% vs. 79%), así como la de la presidenta María del Carmen Alva (16% vs. 72%). La principal razón de desaprobación a los parlamentarios es que la mayoría percibe que solo les importan sus intereses personales. En un segundo orden, se cuestiona su desempeño legislativo y, en menor medida, su labor de fiscalización.

Ante la pérdida de confianza en ambos poderes del Estado, no sorprende que en la disyuntiva de elecciones generales adelantadas o continuidad, el 65% prefiera la primera opción y solo un 32% que el gobierno y el Congreso continúen hasta el 2026.