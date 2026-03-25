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El costo del tráfico de Lima

La inacción de las autoridades convierte la congestión vehicular de Lima en una carga que afecta el desarrollo económico de la ciudad.

    Editorial El Comercio
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    "La capital no tiene un problema de tráfico; tiene un problema de voluntad política". (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)
    "La capital no tiene un problema de tráfico; tiene un problema de voluntad política". (Foto: Hugo Pérez/El Comercio)
    / Hugo Perez

    Ayer, un informe de Apoyo Consultoría publicado por El Comercio reveló que cerca de 250.000 personas han abandonado el mercado laboral limeño por una razón que nada tiene que ver con sus habilidades ni con la falta de vacantes: el tráfico vehicular les robó la posibilidad de trabajar. De ellas, 170.000 son mujeres. No fueron despedidas por bajo desempeño; simplemente dejaron de poder llegar a tiempo. En una ciudad en la que el traslado promedio al trabajo pasó de 1 hora y 7 minutos a 1 hora y 43 minutos en apenas 15 años, movilizarse se ha convertido en un acto de resistencia cotidiana que, para muchos, ya no vale la pena.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.