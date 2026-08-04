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Habladurías y mentiras

“Ucrania va a seguir defendiendo su historia y su patrimonio, en Crimea y en cada rincón donde el Kremlin intente reescribirla a su antojo”.

    Yuriy Polyukhovych
    Por

    Embajador extraordinario y plenipotenciario de Ucrania en el Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Fotografía de archivo de un hombre visitando las ruinas de la ciudad vieja de Quersoneso en Sevastopol, Crimea, Ucrania. Foto: EFE/Sergei Ilnitsky
    Fotografía de archivo de un hombre visitando las ruinas de la ciudad vieja de Quersoneso en Sevastopol, Crimea, Ucrania. Foto: EFE/Sergei Ilnitsky

    La Embajada de Rusia en el Perú acaba de inaugurar una exposición sobre el supuesto “oro robado de Crimea”. Seamos claros: esto no es museología, es propaganda ‘barata’. Y como toda mentira construida a las apuradas, se le nota que es ‘bamba’ desde el primer minuto.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.