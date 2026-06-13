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Il falso panettone chotano

No era con Keiko con quien Sánchez competía en esta segunda vuelta.

    Mario Ghibellini
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    Periodista

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    Ilustración: Composición GEC
    Ilustración: Composición GEC

    Según una máxima repetida con fervor durante estos últimos cinco años, hasta un panetón le ganaría a la señora Fujimori si es que ella persistía en postular a la presidencia en las elecciones del 2026 y llegaba a la segunda vuelta. Lo anunciaban los oráculos caviares, lo sentenciaban las sacerdotisas del ‘porkyismo’, lo coreaban los jóvenes que marchaban rindiendo tributo a Atila por las calles del centro de Lima… ¿Cómo podía el fulano que, entre empujones y embelecos, llegó a colocarse en el partidor junto a ella en esa exacta circunstancia no creérselo? La operación, tiene que haber pensado Roberto Sánchez, lucía harto sencilla. Bastaba con plantarse ahí en medio del ‘buffet’ electoral como un bollo navideño y esperar a que llovieran los votos. Aunque para estar seguro, claro, quizás valía la pena sostener la farsa que había estado representando durante la primera vuelta y no quitarse el sombrero chotano. ¡Panetón Chotta! ¡Si hasta el nombre del producto estaba cantado!

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