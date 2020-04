Más de cinco mil pobladores que se encuentran varados en Lima quieren volver a Áncash, sin embargo, solo 300 personas como máximo podrán ser beneficiadas.

La titular de la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo de Áncash, Fátima Rodríguez Pizarro, explicó que el Ejecutivo ha señalado que se debe evaluar dos criterios para incluirlas en el traslado humanitario: la vulnerabilidad de las personas y el estado de salud de las mismas, es decir que no cuenten con los recursos económicos para sustentarse en la capital del país y que no presenten síntomas del nuevo coronavirus.

“Se evaluará la situación económica de las personas, las que no tienen familiares, los mayores adultos que deben regresar a sus hogares para estar seguros. El tema vulnerabilidad es bastante amplío, pero estamos uniendo esfuerzos porque hay mucha gente que no tiene dinero y ya no tienen cómo sobrevivir”, declaró la funcionaria.

Para ello, el Gobierno Regional de Áncash ha habilitado una plataforma virtual (https://bit.ly/3elomzL) para que los ciudadanos que deseen retornar de Lima a las ciudades de Huaraz o Chimbote se inscriban y accedan al beneficio humanitario.

“Los ciudadanos podrán llenar un formulario y una declaración jurada en la que explican su situación económica, el motivo de su viaje y si tiene síntomas de la enfermedad o si tuvo algún contacto con una persona infectada por el virus, para eso se hará en Lima una prueba rápida y luego será trasladado a Huaraz, con todos los protocolos de bioseguridad, en buses”, detalló Rodríguez.

La directora regional de Turismo también comentó que hay 59 ciudadanos extranjeros de Estados Unidos, Francia, Chile, Argentina y Guatemala, que por ahora se encuentran alojados en estancias, hasta que pueden obtener un salvoconducto del Ministerio de Relaciones Exteriores para salir a sus países de origen.

Por su parte, el gobernador regional, Juan Carlos Morillo Ulloa, precisó que los beneficiarios deberán ser aislados de manera obligatoria, por un plazo de 14 días, en hoteles que brindarán asistencia alimentaria y atención de salud, financiadas por su gestión.

"Desde hoy empezamos con el empadronamiento a través de nuestro portal web. Llenarán un formulario donde justifiquen su situación de vulnerabilidad y también se instalará una oficina de enlace en Lima para las indicaciones necesarias a los que resulten beneficiados”, indicó.

La autoridad ancashina dijo que se gestiona la contratación de las unidades de transporte y los hoteles que servirán de refugio, los cuales serán antes supervisados por personal de Defensa Civil para que verifiquen si cumplen con las reglas sanitarias establecidas por el Ministerio de Salud.

En tanto, la Dirección Regional de Salud de Áncash evaluará a todos que resulten beneficiados con el traslado humanitario y los monitorean durante el aislamiento, de presentarse algún paciente con síntomas de coronavirus, este será trasladado a un centro hospitalario, dependiendo de su estado de salud.

Varados en el interior de Áncash

La Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo informó que en el interior de la región hay al menos mil personas que desean viajar a sus hogares usuales. La mayoría se encuentra alojada en locales municipales del Callejón de Huaylas y de los Conchucos y en la provincia del Santa.

Como es el caso de 40 vecinos del distrito de Parobamba, provincia de Pomabamba, quienes se encuentran albergados en el estadio Manuel Rivera de Chimbote.

La responsable del albergue temporal de la Municipalidad Provincial del Santa, Jessenia Zambrano, comentó que los moradores fueron detenidos por efectivos de la Policía Nacional en el sector de Chuquicara, cuando caminaban desde Vinzos para dirigirse a Parobamba.

“Como municipalidad los estamos atendiendo, tanto en su alimentación y condiciones para que puedan descansar. Ellos fueron evaluados y se encuentran en buen estado de salud, por lo que hace unos días se les intentó trasladar a su lugar de origen, pero por la zona de Chuquicara fueron impedidos de seguir su recorrido por la ronda campesina, por ese motivo fueron trasladados al estadio de Chimbote”, comentó la servidora.

Zambrano pidió a los empresarios y personas de buen corazón apoyar con ropa y alimentos para estas personas, entre niños y adultos, mientras permanezcan en el recinto deportivo. Los lugareños, han solicitado a las autoridades de Parobamba que los ayuden para llegar a sus lugares de origen.

