El Gobierno Regional de Áncash anunció que se pretende alquilar hoteles en la costa y sierra del departamento para aislar hasta 6.500 personas portadoras del coronavirus.

La gestión de Juan Carlos Morillo Ulloa informó que la minera Antamina ha mostrado su apoyo para financiar el arrendamiento de hostales en la costa y sierra de la región.

Además, la propuesta incluye que la minera entregue un bono de S/380 a los 6500 pacientes de COVID-19 que acepten confinarse en los hospedajes.

Morillo Ulloa ha explicado que en los próximos días la Dirección Regional de Salud ingresará la carta de intención a la empresa minera, mientras que el Gobierno Regional de Áncash establecerá los mecanismos para la distribución de la ayuda social y realizará la identificación de los locales disponibles para arrendar.

La autoridad regional aseveró que la compañía minera apoyará con la compra de ventiladores mecánicos para el hospital Víctor Ramos Guardia y laboratorios. Esta adquisición será monitoreada por el Programa Mundial de Alimentos (OPS).

Vecinos se oponen

No obstante, un grupo de vecinos de la ciudad de Independencia, en Huaraz, ha amenazado con destruir y quemar el hostal Colomba, si el dueño del establecimiento acepta a albergar a las personas afectadas con el virus.

El empresario hotelero, Luis Maguiña Valenzuela, comentó que la Municipalidad Provincial de Huaraz se contactó con él para ver la posibilidad de contratar sus instalaciones por un plazo de tres meses; sin embargo, los moradores se han opuesto a la iniciativa y han bloqueado con palos, ladrillos y puertas los accesos a las cocheras del local.

“Han venido a amedrentar y amenazar con quemar y destrozar el hotel si yo permito el ingreso de las personas asintomáticas. Me llama la atención la ignorancia de las personas porque el virus no se contagia en el ambiente. La gente cree que el virus la va a perseguir por las avenidas y calles, que traspasará paredes y la contagiará, cuando no es así. Ellos mismo podrían ser, desgraciadamente, las personas que necesiten ese tipo atención, no creo que les gusten que a sus familiares los boten de los lugares donde puedan ser tratados”, manifestó Maguiña a la prensa.

El dueño de la estancia ha pedido ayuda a la Policía Nacional, pero no ha sido atendido hasta el momento, por eso evalúa presentar una denuncia ante el Ministerio Público contra los que resulten responsables de los daños a su negocio.

Por su parte, el alcalde provincial de Huaraz, Rori Mautino Ángeles, consideró como absurda la posición de los pobladores y les instó a dejar de obstaculizar el trabajo de las autoridades sanitarias.

“Cualquiera de nosotros puede ser infectado y no sería justo que nos manden a las casas a contagiar a nuestras familias. En los hoteles habrá seguridad externa e interna, los pacientes serán monitoreados. Una vez que se haga el contrato se tendrá que orientar a los vecinos sobre las medidas de seguridad y se pedirá el apoyo de la fuerza del orden si es necesario”, declaró Mautino a El Comercio.

El burgomaestre precisó que los contratos con los hoteles estarán a cargo del Gobierno Regional de Áncash, ya que como autoridad municipal no tiene las facultades para hacerlo, pero sí ayudará con las coordinaciones para habilitar los locales que pueden acoger a los enfermos.

Según la Dirección Regional de Áncash se han reportado 154 personas contagiadas con el virus, nueve fallecidos, cuatro pacientes recuperados y 30 pacientes hospitalizados.

