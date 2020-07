El miércoles 15 de julio se reanudaron los viajes interprovinciales en el país, excepto en las siete regiones que mantienen una cuarentena focalizada hasta el 31 de julio, entre las que se encuentran Arequipa, Ica, Junín, Huánuco, San Martín, Madre de Dios y Áncash. La apertura de los terminales terrestres y aeropuertos para garantizar el transporte de pasajeros al interior del país, forma parte de la fase 3 de la reactivación económica.

Aumentan los casos de coronavirus en Arequipa

En el caso de Arequipa la crisis sanitaria se agudiza día a día. Hasta la fecha, la Gerencia Regional de Salud (Geresa) ha reportado 663 muertes por COVID-19 y más de 29.000 personas contagiadas con el virus. Este escenario, donde el pico de contagios, crece ha generado una incertidumbre en los empresarios del transporte terrestre y aéreo.

“En teoría y en el contexto jurídico de las normas que han salido, tendríamos que estar reanudando el servicio el 1 de agosto. Pero tenemos que ser respetuosos, primero es la vida humana y después es la economía. Las empresas nos morimos de hambre, el Gobierno debe garantizar la atención de salud de las personas y atender a las empresas”, indicó a este medio el gerente de la Corporación Administradora de Terminales Terrestres de Arequipa (Corattsa), Marco Chauca Valdez.

Situación.

Un promedio de 70 empresas de transportes, con unas 700 unidades operaban en el terminal de Corattsa y El Terrapuerto. Hasta antes de la pandemia cada día se movilizan (llegaban y salían) 20.000 pasajeros. Entre acompañantes, trabajadores y comerciantes, la afluencia del terminal era de 35.000 personas diarias. Son 4.000 familias cuya economía depende íntegramente del funcionamiento del terminal terrestre.

Chauca Valdez explicó que las empresas están al borde del colapso. Calcula que a más de 120 días de paralización son más de S/400 millones que se han perdido. “Tenemos pendiente las planillas de abril, mayo, junio, julio y la gratificación. Nos han negado la suspensión perfecta, en perjuicio de la empresa y de los mismos trabajadores que no pudieron acceder a beneficios, mientras la informalidad está operando sin que las autoridades hagan algo”, agregó.

Informalidad.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) reaperturó la ruta Tacna-Lima (viceversa) y Tacna -Piura (viceversa). Ambas rutas cruzan la panamericana Sur que atraviesa dos regiones que están en cuarentena Arequipa e Ica. En el caso de Arequipa las unidades deben pasar por el cruce del kilómetro 48. Según la norma los pasajeros deben realizar viajes directos, no pueden hacer paradas en la ruta para dejar o recoger pasajeros.

Marco Chauca denunció que hay taxis que salen de la ciudad llevando pasajeros hasta el kilómetro 48, y ahí esperan un bus que los recoja sin que nadie fiscalice. Lo mismo ocurre con las minivans informales que hacen ruta de Arequipa - Juliaca – Puno, o Arequipa- Cusco. Por ello solicitó mayor control de la Superintendencia de Transporte Terrestre, Carga y Mercancías (Sutran) en carreteras.

Protocolo.

pese a la incertidumbre de operar en agosto, los empresarios están implementando los protocolos sanitarios. Están colocando lavatorios a la entrada de sus instalaciones. Contratando personal para el control de la temperatura. Están sistematizando el pago de los servicios en el terminal. Colocando señalización para el distanciamiento. Si bien no les han restringido la capacidad de los buses (pueden operar al 100%) están viendo estrategias para el respeto del distanciamiento social.

Solo en lo más básico, la inversión para la implementación del protocolo sanitario supera los S/ 30.000. A ello se debe sumar el costo de las pruebas rápidas para el personal y la adquisición de los EPP. Los empresarios de transporte piden a la autoridad regional que se instale un puesto de salud con personal al interior del terminal. Además de acceder a una ambulancia para casos de emergencias. También están solicitando personal policial para que haga el control en la calle y respeten las distancias en la vía pública.

Aeropuerto.

El gerente de operaciones de Aeropuertos Andinos del Perú, Carlos Antonioli Delucchi, dijo que pretenden reanudar los vuelos comerciales con origen y destino Arequipa la primera semana de agosto. No obstante, también están a la espera de las disposiciones que emita el Gobierno. Por lo pronto, las operaciones en el Aeropuerto Internacional Alfredo Rodríguez Ballón, permanecen limitadas solo para servicio especializado.

“El funcionamiento del aeropuerto no se ha cerrado por completo. Hay operaciones esporádicas sobre transporte de carga, operaciones militares, operación de personal minero y vuelos humanitarios. Antes de la pandemia se tenía 22 operaciones, lo equivale a 40 vuelos entre despegue y aterrizaje. Ahora apenas dos o tres vuelos por día. Lo que se está a la espera es el reinicio de vuelos regulares comerciales”, informó Antonioli Delucchi.

El representante del aeropuerto contó que entre las tres aerolíneas que operaban en Arequipa (Latam, Viva Airlines y SKY) trasladaban a diario 4.000 personas. Para garantizar la seguridad de ellos trabajaban en el aeropuerto 42 personas, entre personal de seguridad, chequeos de pasajeros y de maletas. Pero entre los locatarios, la policía, el personal de las líneas aéreas, de salud, Dirandro y otros suman 180 en promedio.

Adecuaciones.

Pese a la incertidumbre, en el aeropuerto de Arequipa también está trabajando en la implementación de los protocolos sanitarios. Si bien ya lo vienen aplicando con el servicio especial que brindan al sector minero, con el reinicio de los vuelos comerciales deberán implementar su capacidad de atención. El reinicio será incipiente, no aperturarán las 20 operaciones, comenzarán con dos o tres por día.

“El aforo del aeropuerto se reducirá. En la zona pública tenemos capacidad para 379 pasajeros, mientras que en las cuatro salas de embarque el aforo es de 270 pasajeros. Para respetar los flujos que exige el protocolo, ahora esa capacidad la reduciremos al 50%. Ahora todo será más fluido. Para que no haya contacto entre personas en la sala de espera y de embarque. No habrá vuelos simultáneos, antes de la pandemia el aeropuerto soportaba hasta cuatro vuelos simultáneos, ahora los vuelos serán cada dos horas”, explicó el gerente de operaciones de Aeropuertos Andinos.

Cambios.

El tiempo para el proceso de embarque se amplió. Si antes un pasajero demandaba de 40 a 45 minutos para subir a un avión en provincia, ahora será de 1 hora a 1:15 minutos, porque a las inspecciones que hay en el aeropuerto se implementará el control sanitario. El viajero tiene que ir solo, sin acompañantes porque el aforo es limitado. El pasajero debe llevar su mascarilla, su protector facial, su documento, sus pasajes de embarque y una declaración jurada de salud de que está sano y no estuvo en contacto con personas infectadas.

Antes que ingrese a las instalaciones le chequean su temperatura, pasa por los pediluvios y luego pasa al check-in en su aerolínea. Al interior todo está señalizado. Habrá personal verificando que se cumplan los protocolos de bioseguridad. Si se presenta un pasajero con alta temperatura, lo derivarán a los especialistas de salud. Ellos determinarán si la persona viaja o no.

Un avión que hace servicio a Arequipa tiene una capacidad es 178 pasajeros. No hay restricción en el aforo de pasajeros, puede viajar al 100% de su capacidad. El gerente de operaciones explicó que no hay riesgo de contagio en un avión porque cuenta con un sistema de aire acondicionado y filtros que disminuyen las bacterias a un 98%, por ello, para mayor seguridad exigen que al pasajero use un protector facial.

La inversión que realizaron para implementar los protocolos en el aeropuerto es de US$ 40.000 y prevén que mensualmente asignarán US$ 10.000 para la seguridad sanitaria. En el aeropuerto de Arequipa ya están listos para iniciar las operaciones.

