El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, a través de Cofopri, entregó el título de propiedad al Centro Integral del Adulto Mayor del distrito de Carmen Alto, en la provincia de Huamanga, región Ayacucho.
La entrega la realizó la directora ejecutiva de Cofopri, Moyra Loza Quino a una pobladora octogenaria integrante y beneficiaria de la asociación que está integrada por 932 socios de la denominada “edad dorada”.
Este documento, que representa la culminación de un esfuerzo colectivo y otorga plena seguridad jurídica sobre el terreno que ocupa la institución desde hace más de 10 años.
Así, la asociación podrá gestionar recursos, acceder a programas de apoyo y ampliar sus espacios destinados al cuidado, integración y bienestar de sus miembros.
La visita a la región Ayacucho, también incluyó una visita al distrito de Iguain, en la provincia de Huanta.
En dicha localidad Cofopri entregó los “títulos” de inscripción registral de los planos de formalización de los centros poblados de Cora Cora, Huayhuas y Nuevo Unión.
