Revoredo fue asignado a la Dirección de Asuntos Internos. (Foto: Andina)
Revoredo fue asignado a la Dirección de Asuntos Internos. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El Ejecutivo aprobó una nueva reconfiguración de los principales cargos de la Policía Nacional del Perú (PNP), que incluye la salida del general Víctor Revoredo Farfán de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), dependencia que dirigía, y su reasignación a la Dirección de Asuntos Internacionales.

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