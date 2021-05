Percy y Marisol se conocieron hace cuatro años en la Plaza Mayor del Cusco, se enamoraron; descubrieron que compartían un profundo afecto por la tradición, usanza e identidad inca. Por eso, cuando tomaron la decisión de casarse, decidieron que la ceremonia sea con motivos incas.

Así, ambos llegaron hoy a la municipalidad provincial del Cusco, él vestido como inca y ella como coya. Las miradas curiosas, felicitaciones y hasta aplausos no se hicieron esperar, dado que es poco común ver a una pareja contraer nupcias vestidos de esa manera.

“Siento un orgullo tan grande, una alegría enorme y una dicha incomparable, mostrarle al Cusco y al mundo que nuestras costumbres no han muerto y no morirán jamás me impulsó a realizar esta ceremonia, me siento contento porque mi apellido es inca y llevo sangre imperial en mis venas y hoy lo demuestro más que con palabras, con hechos”, señaló el docente Percy Quille.

Por su lado, Marisol Cáceres Puma, chef de profesión, asegura que su boda es un sueño hecho realidad, que después de tanto planeamiento y apoyo por parte de su esposo y conocidos, ahora cumplen un objetivo más en sus vidas, y que ese recuerdo los acompañará para siempre.

Quille contó que al principio sus familiares no estuvieron muy de acuerdo que se casen en una ceremonia inca; sin embargo, finalmente, les dieron su apoyo.

“Mis familiares en principio no quisieron apoyarnos porque nadie lo hace (casarse de incas), pero yo les dije que por mis venas corre sangre noble, de nuestra antigua raza y finalmente comprendieron. Yo sé que mucha gente lo toma a bien, y otra lo toma a mal, pero nosotros estamos para demostrar orgullo y dignidad, debemos resistir, por nuestro pasado y nuestro futuro”, añadió el docente de Ciencias Sociales.

La pareja habla quechua castizo, pero no siempre fue así. Las ganas de ambos por perfeccionar este idioma los hizo estudiar en la Real Academia de la Lengua Quechua, de donde se recibieron con honores y ahora cultivan un quechua cusqueño. Incluso, culminar la boda, el novio le recitó un poema épico en quechua a su novia.

DATO

Los esposos partieron a las comunidades de Ccorimarca y Yuncaypata, en Cusco, donde prosiguió una ceremonia más íntima y de corte ancestral.

