Luego de la decisión del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) de clausurar el penal Virgen de la Merced de Chorrillos y trasladar a Antauro Humala y otros 14 internos al penal de máxima seguridad Ancón II, la defensa de Humala Tasso aseguró que denunciarán por abuso de autoridad al jefe del INPE, César Cárdenas y otras autoridades responsables de lo que calificaron como un traslado “ilegal”.

Según la abogada Carmen Huidobro, el cambio de penal de su patrocinado es ilegal porque él no tuvo el tiempo para presentar sus descargos sobre el informe del Consejo Técnico Penitenciario del INPE (del 12 de octubre) que recomendó su traslado como medida de seguridad.

El informe al que Huidobro hace referencia concluye que Antauro Humala, quien cumple 19 años de prisión por cinco delitos cometidos durante el llamado “Andahuaylazo”, vulneró el sistema de seguridad del penal al ofrecer en agosto una entrevista para la revista Caretas. El informe del INPE, recomienda además sancionar a la visitante Claudia Lisete Escobar Tito por infringir la seguridad del penal y publicar fotos del recinto.

Como ha informado El Comercio, la entrevista en la revista Caretas fue publicada el 8 de agosto del 2019 pero el ingreso al penal fue el 27 de julio del mismo año, a las 09:11 a.m.

“El informe de seguridad no precisa los hechos exactos. La señorita no le hizo una entrevista presencial a Antauro Humala sino que lo hizo a través de un cuestionario. Ella entró como una visita femenina”, dijo la abogada a este Diario. Además, insistió en que la foto de portada que utilizó la revista no fue tomada este año, y dijo, se trata de una imagen de junio de 2017. Huidobro añadió, que la foto panorámica que acompaña la entrevista es una imagen tomada de Google Maps.

“El mayor (EP en retiro) Antauro está muy sorprendido por este traslado ilegal. Le dieron cinco días para que responda un informe de seguridad y han vulnerado ese plazo. Estamos evaluando una denuncia por abuso de autoridad al jefe del INPE y a todos los que estén involucrados con la decisión”, dijo la abogada, quien añadió que de ser necesario recurrirán a organismos internacionales de derechos humanos.

-INPE descarta traslado por medida disciplinaria-

En conversación con RPP, el jefe del INPE, César Cárdenas, rechazó que el traslado de Antauro Humala y de los otros internos responda a una medida disciplinaria y reiteró que el Consejo Nacional Penitenciario (que él preside), decidió la clausura del penal Virgen de la Merced porque existen vulneraciones en la seguridad penitenciaria y no existe la garantía de control que debe tener todo recinto penitenciario.

“Desde julio hemos verificado que no hay una separación total del recinto y las instalaciones del penal militar y se ha vulnerado constantemente el ingreso de objetivos prohibidos como USB y artefactos eléctricos a través de una ventana”, dijo Cárdenas en RPP.

El jefe del INPE reconoció que si bien la entrevista que brindó Antauro Humala en el penal fue uno de los elementos tomados en cuenta para el traslado no se trató de la razón fundamental.

“Hay una vulneración constante de los temas de seguridad que no podemos superar”, dijo.

Respecto a la opinión de la defensa de Antauro Humala, el jefe del INPE dijo que existe una “absoluta confusión” debido a el traslado ocurrió tras el cierre del penal Virgen de la Merced y no a una medida disciplinaria. Detalló que el proceso administrativo contra Humala no ha concluido y está pendiente establecer si tuvo o no responsabilidad en los hechos que se le imputan.

Humala cumplía carcelería en el penal Virgen de la Merced por su condición de exoficial del Ejército. Allí purgaban condena otros 15 militares con el fin de evitar ponerlos en riesgo frente a presos por terrorismo de cárceles comunes. Aunque fue sentenciado a 19 años de prisión, según el INPE su condena termina el 17 de enero del 2022.