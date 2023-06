“La tarde del sábado 17 de septiembre de 2022, saliendo de Tottus, caí en la trampa del ‘viaje gratis’. Lo debía reclamar al momento en la empresa Vacaciones Pachacútec On, para lo cual debía llevar todas mis tarjetas, sobre todo la de crédito. Como no la tenía, la vendedora me acompañó a mi casa. Ya con la tarjeta, llegué a la empresa donde me tuvieron hasta las 10 de la noche. Envolviéndome en engaños y presión, me hicieron firmar un contrato por $1.480″, escribió en un grupo de facebook llamado ‘Afectados por Pachacutec Vacaciones On’, Carmen Saravia.

La mujer, adulta mayor, denunció públicamente que fue presuntamente estafada por la empresa Pachacutec Vacaciones ON. Al percatarse de la magnitud del problema al que se enfrentaba -por la cantidad de dinero girado-, decidió volver dos días después para cancelar el contrato que había firmado. No obstante, según su narración en redes sociales, no se le permitió. Esta es solo una de las 28 empresas que la División de Investigación de Estafas y Otras Defraudaciones (Divieod), de la Dirincri, ha detectado como involucradas en la modalidad del ‘Viaje soñado’.

Empresas presuntamente involucradas en la modalidad del paquete de viaje soñado, según la Policía Nacional del Perú:

Nombre de la empresa Denuncias Indecopi Sanciones Indecopi Multa (en UIT) Indecopi Multa en soles Indecopi INTERAMERICANA TRAVEL SAC 29 50 431.25 S/ 1,983,750.00 GLOBAL TOURS & TRAVEL SAC 23 33 116.77 S/ 537,142.00 NEOMUNDO INTERNATIONAL SAC 22 30 463.85 S/ 2,133,710.00 ATLAS INTERNATIONAL GROUP (AIG) S.A 19 29 124.4 S/ 572,240.00 GRUPO TERRA GRATA SAC 20 26 321.02 S/ 1,476,692.00 INVERSIONES HEVICA SAC 13 18 103.25 S/ 474,950.00 GLOBAL ENTERTAINMENT S.A.C. 12 14 25.72 S/ 118,312.00 SPACETRIP SAC 11 14 26.11 S/ 120,106.00 NORD-GOLD PERU S.A.C. - CLASS PRIORITY SAC 10 13 18.99 S/ 87,354.00 CORPORATION WONDERLAND GROUP SAC 12 13 35.65 S/ 163,990.00 VIAJES VIVA PERU SAC 9 13 48.57 S/ 223,422.00 INNOVA CORPORATION GROUP SAC 7 10 47.81 S/ 219,926.00 TRAVEL CARD SAC 27 35 290.39 S/ 1,335,794.00 COSTA CLUB 8 9 24.61 S/ 113,206.00 MAYORISTA DE VIAJES MUNDO TRAVEL EIRL 5 9 22.2 S/ 102,120.00 ZOOM TRAVEL SAC 5 7 207.42 S/ 954,132.00 GRUPO IMPERIO INCA E.I.R.L 3 5 225.23 S/ 1,036,058.00 CORPORACION HEVICA SAC 5 5 8.83 S/ 40,618.00 IAM & TRADING SAC 4 5 20.69 S/ 95,174.00 VITAL TRIP SAC 2 4 12.82 S/ 58,972.00 DIAMOND CLUB MAYORISTAS DE VIAJES E.I.R.L 1 2 20.02 S/ 92,092.00 GRUPO INTERCONTINENTAL SAC 2 2 8.68 S/ 39,928.00 AEROTOURS PERU SAC 1 1 2.17 S/ 9,982.00 NEON AGENCIA DE VIAJES Y TURIMOS SAC 1 1 1 S/ 4,600.00 PACHACUTEC VACACIONES ON SAC 1 1 2.02 S/ 9,292.00 PERUVIAN TRAVEL CLUB - SG RMR S.A.C. 1 1 1.41 S/ 6,486.00 R CLUB SAC 1 1 2.5 S/ 11,500.00 WORLD TRAVEL VACATION CLUB SAC. 1 1 1 S/ 4,600.00





Modus Operandi

Antes de firmar el contrato con las tarjetas de crédito, las personas son captadas en las inmediaciones de zonas financieras de San Isidro y Miraflores. Trabajadores de la empresa Pachacutec Vacaciones On SAC, han sido registrados por cámaras de seguridad ofreciendo supuestos sorteos con el presunto premio del viaje soñado.

Las víctimas, interesadas en lo ofrecido, acceden y ganan. Como narran en redes sociales diversos denunciantes, luego de ello son presionados para que reclamen el ‘premio’ en las oficinas de la empresa. Una vez dentro, les presentan un contrato y son abordados por varios trabajadores, quienes los presionan y atarantan para que firmen.

“A mi también me indicaron que gane dos pasajes y me llevaron a su oficina. Me pidieron mi tarjeta y ellos realizaron un movimiento por $1.000. Casi obligándome a realizar la compra de disque beneficios, pero hay puntos donde te ofrecen cosas y no es verdad”, comentó un usuario en redes sociales sobre la empresa.

La Divieod también ha identificado que estas empresas turísticas, que accionan bajo la modalidad del viaje soñado, pueden realizar la promoción de sus campañas en centros comerciales, a través de llamadas telefónicas, raspa y gana o con un aplicativo tipo semáforo. Las oficinas, donde son conducidas las personas captadas, son usualmente de ambientes abarrotados, con música a volumen alto y mucho ruido.

Además, los contratos serían firmados sin la posibilidad de ser leídos detalladamente. Una vez que se accede a la firma, se debita de las tarjetas de crédito supuestas membresías que los ayudarán a acceder a los premios. Esa sería la ganancia obtenida a través de maniobras engañosas que aplican las empresas.

El programa Punto Final puso al descubierto cómo funcionan los supuestos sorteos en las calles de San Isidro de la empresa Pachacutec Vacaciones ON SAC, con representación legal a nombre de Jacson Ismael Rodriguez Zambrano, de nacionalidad venezolana. Cuenta con cinco denuncias en la División de Investigación de Estafas y otras Defraudaciones de la Dirincri. Sin embargo, no es el única caso. La empresa AEROTOURS PERU SAC, cuenta con dos denuncias. Aerotours Perú Club Mayorista Viajes SAC, también cuenta con tres denuncias en la división.

Recomendaciones

El Presidente de la Asociación de Defensa del Consumidor Elegir Perú, Carlos Zuñiga, comentó que las personas deben guardar evidencias ante la realización de alguna transacción que le genere desconfianza. También brindó detalles sobre cuáles son las acciones que se pueden tomar ante la firma de algún contrato o pago.

“Hay siete días para retractarse sobre cualquier tipo de contrato de esta modalidad. Entonces ellos tienen la obligación ante la ley de aceptar ese retracto y el extorno de la tarjeta. Si no se cumple, están en falta”, dijo.

El especialista también señaló que en el sector turismo, existe un directorio de prestadores turísticos en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. “Si no está listado, es informal”, expresó.

No obstante, a pesar de que algunas sí están inscritas, igual operarían bajo la modalidad del sorteo o entrega de premios. Sobre esto, Zuñiga resaltó que no se debe ejecutar ningún tipo de pago para recibir algún premio.

“Para recibirlo, no deberías llevar una charla de dos horas, ni mostrar tus tarjetas. Lo que buscan es generar un desgaste y confusión. Sí te piden firmar, si no has leído y no te han entregado un itinerario del viaje o tour, también debes considerarlo como alerta roja”, concluyó.