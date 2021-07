Conforme a los criterios de Saber más

Pedro Castillo asume la presidencia del Perú en medio de la conmemoración del Bicentenario de la independencia, y de una de las mayores crisis sanitarias y económicas que ha tenido el país. La pandemia por COVID-19 no solo ha puesto en relieve las deficiencias de nuestro sistema de salud, sino que también ha afectado y revelado las falencias de otros sectores como educación, cultura, y problemas como la violencia de género.

¿Cómo es en cifras el Perú que recibe hoy Pedro Castillo? La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio presenta una radiografía con los datos más importantes.

EN DIRECTO: Sigue el mensaje a la Nación de Pedro Castillo

Política durante la pandemia Cifras Presidentes de la República durante la pandemia 3 Ministros de Salud durante la pandemia 5 Alcaldes distritales o provinciales que fallecieron por COVID-19 30

Los golpes a un sistema de salud fragmentado

A inicios de junio, un equipo de trabajo designado por el Gobierno sinceró las cifras de fallecidos por COVID-19 y reveló que el país registra la mayor tasa de mortalidad del mundo: el número de decesos era casi tres veces el reportado por el gobierno. El sistema de salud dividido entre el Seguro Social de Salud, EsSalud, Sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y los privados, no tenía lo necesario para la atención de la enfermedad. Por el contrario, se caracterizaba por tener bajo presupuesto, escasez de camas hospitalarias y de cuidados intensivos (UCI), escasez de especialistas, personal sin contratos permanentes y mal pagado, y pocos laboratorios con la capacidad de procesar pruebas moleculares.

Si bien, a la fecha se han reportado 195.890 fallecidos por la pandemia, el avance de la vacunación ha logrado que el país presente la mayor reducción de muertes diarias en Latinoamérica. En julio, se aplicaron en promedio 164.783 dosis diarias, lo que ha permitido que 4.676.417 ya tengan las dos dosis. De 18 países de la región, Perú es el sexto con la mayor tasa de vacunación diaria por millón de habitantes, este hecho sumado a la vacunación han permitido que el país se convierta el tercero con el promedio de casos diarios más bajo por millón de habitantes, después de Nicaragua y El Salvador.

En base a estos resultados, los expertos recomiendan que se continúe con la estrategia de vacunación. Pese a ello, en una entrevista con este diario, el doctor Hernando Cevallos, coordinador de salud del equipo técnico de Pedro Castillo y voceado como posible ministro del sector, mencionó que el ritmo de vacunación aún es insuficiente. Además, dijo que no sabía si habrá suficientes dosis de vacunas para los próximos meses. No obstante, Francisco Sagisti detalló en un video publicado en redes sociales que el país tiene concertadas 78,7 millones de vacunas.

Contagiados por COVID-19 Cifras Casos positivos 2′104,394 Médicos contagiados 16,578 Policías contagiados 50,600

Los retos para el nuevo gobierno aún son grandes en el sector. En el sistema público, el país cuenta con 8. 783 centros de salud en el primer nivel, y 247 hospitales en el segundo y tercer nivel, pero los centros de atención primaria en óptimas condiciones sólo es del 3%, mientras que el porcentaje de hospitales que se encuentran en buen estado sólo representa el 5%. Del mismo modo, faltan especialistas. Hay un déficit de al menos 24 mil trabajadores de salud. Perú es el tercer país con la mayor cantidad de médicos fallecidos por COVID-19, después de México y Brasil.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda que se invierta 6% del Producto Bruto Interno (PBI) en el sector salud. Sin embargo, el Perú sólo destina alrededor del 3%.

Vacunas contra el COVID-19 Cifras Aplicadas 12′480,520 Con una dosis 7′804,103 Con dos dosis 4′676,417 Médicos vacunados 61,905 Gestantes vacunadas 73,249

“Se necesita un nuevo presupuesto que financie el funcionamiento de todos los establecimientos de salud y una mejor gobernanza para que haya eficiencia de gasto y cero corrupción” , asegura Miguel Palacios, Decano del Colegio Médico del Perú (CMP). Según explica, lo más importante es tener un sistema de salud unificado que priorice el primer nivel de atención que podría solucionar el 82% de las enfermedades, si se encontrara en óptimas condiciones.

Para Palacios, la gran revolución de la salud debe pasar por asignarle un mejor presupuesto al sector, asegurar la gestión eficaz de ese presupuesto, tener herramientas para evitar la corrupción, y superar la inadecuada capacidad de los establecimientos del primer nivel en infraestructura, en equipamiento y en recursos humanos.

Insumos e infraestructura en salud Cifras Número de camas UCI 2,452 Número de plantas de oxígeno en todo el Perú 306 Número de plantas de oxígeno implementadas por gobiernos regionales y locales 78 Número de centros de salud de primer nivel 8,783 Número de centros de salud en condiciones óptimos 252 Número de hospitales del segundo y tercer nivel 247 Número de hospitales del segundo y tercer nivel en condiciones óptimas 11

La actual tasa de empleo

A nivel nacional, la tasa de empleo cayó en 1,7%, respecto al 2019. La pandemia hizo que más de dos millones de peruano se quedara sin trabajo. Sin embargo,según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el empleo en Lima Metropolitana se incrementó en 33,2% en junio y el empleo formal a nivel nacional creció en 8,3% con respecto al 2019. Si bien la tasa de empleo se viene recuperando, aún el crecimiento es lento.

Se han realizado más de 41 mil 300 solicitudes de suspensión perfecta de labores, una medida que adoptó el gobierno para apoyar a las empresas a afrontar los efectos de la pandemia. Esta consiste en que sin romper el vínculo laboral, el empleado deja temporalmente de brindar el servicio y el empleador suspende los pagos remunerativos. 3 mil 300 trabajadores estuvieron suspendidos en las solicitudes realizadas.

Además de la suspensión perfecta, las empresas accedieron a Reactiva, un programa destinado a garantizar créditos. Hasta la fecha, se han beneficiado 501.637 compañías, de las cuales, 7.276 ya pagaron sus deudas.

Trabajo Cifras Empleo a nivel nacional Cayó 1,7% respecto al 2019 Empleo en Lima Metropolitana Se incrementó en 33,2% en junio del 2021, respecto al 2019 Empleo formal a nivel nacional Creció 8,3% en mayo del 2021 respecto al 2019 Empresas que accedieron al programa Reactiva 501,637 Empresas que accedieron al programa Reactiva y pagaron su deuda 7,276

Empleos en el sector minero

En cuanto a la inversión minera, esta se redujo en 29,60% entre el 2020 y el 2019. Del mismo modo, las exportaciones de metales cayeron en un 11,30% y el empleo directo se redujo en 3,1%. Sin embargo, este año, las cifras promedio de empleo generadas por esta actividad ascendieron a 207.107 trabajadores, lo cual reflejó un aumento del 16.6%. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), este promedio de empleabilidad supera al alcanzado en el 2020,

La región con el mayor crecimiento de empleo minero es Áncash con un total de 27,440 trabajadores, lo que representa el 13.3% del total. En segundo lugar se encuentra Arequipa (12.2%) y en tercer lugar está Junín (9.3%).

¿Cómo se encuentra la economía del país?

Si bien, en el segundo trimestre del 2020 se dio el desplome más grande del mundo en PBI, debido al cierre radical de industrias por varias semanas y un proceso de reapertura desordenado, la velocidad de recuperación en la segunda mitad del año, incluso hizo que se llegara a diciembre con una pequeña cifra en positivo para el PBI.

Según un informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el el primer trimestre del 2021, el PBI aumentó en 3,8%. Un informe del Banco Mundial sobre las perspectivas económicas globales publicado en junio estimó que el crecimiento para la economía peruana será de 10,3% para este año, un aumento que se daría si se tiene el impulso del consumo privado y una aceleración de la inversión pública. Esta inversión ha aumentado en 26,4%, mientras que la inversión privada lo hizo en 31,6%.

Por su lado, hasta mediados de julio, más de tres millones de personas sacaron 19.246 soles de sus fondos de AFP, gracias a una medida adoptada por el gobierno para reactivar la economía. No obstante, algunos expertos mencionan que no tendría ese efecto. La economista de la Universidad de Piura, Brenda Silupú, explicó en una entrevista con dicha casa de estudios que esta medida no tendría mucho impacto debido a que la AFP es un aporte de trabajadores formales que se encuentran en una planilla de pagos, y hay grupo muy grande de trabajadores informales que no realizan estos aportes.

Economía Cifras PBI Aumentó en 3,8% en el primer trimestre del 2021 Deuda pública Alcanzó 34,3% del PBI, una reducción respecto a lo registrado en el 2020 (36,5% del PBI) Retiro de fondos de las AFP Más de 3 millines de personas sacaron 19.246 millones de soles de sus fondos Inversión pública Aumentó en 26,4% Inversión privada Aumentó en 31,6% Gasto de inversión del Gobierno Nacional 45,40%

La deserción escolar y el acceso a la educación

El Ministerio de Educación (Minedu) calcula que alrededor de 300 mil estudiantes dejaron de ir al colegio en el 2020. La cifras de deserción escolar (interrupción de estudios) se duplican en las zonas rurales. Si bien, los motivos principales para este abandono suelen ser los problemas económicos (75.2%), los problemas familiares (12.3%) y, en menor medida, la falta de interés del estudiante (4%), durante la pandemia, los problemas de acceso a herramientas tecnológicas como el celular, una red de internet o, incluso, la televisión, han logrado que muchos niños tengan que interrumpir sus estudios.

Por ese motivo, el Minedu autorizó el retorno a clases en algunos colegios de zonas rurales. A mediados de mayo, alrededor de 26.400 alumnos de 492 escuelas volvieron a las aulas. Ya en abril, 14 centros educativos habían retomado la presencialidad en las clases. A la fecha, hay 33.511 establecimientos educativos habilitados para retomar clases presenciales a las que se podría volver en enero del 2022. Sin embargo, es necesario prever la infraestructura adecuada para que los centros educativos públicos puedan albergar, además, a los 359.263 alumnos que han sido trasladados de colegio privados.

Educación Cifras Colegios privados 359,263 Servicios educativos habilitados para la presencialidad 33,511 INTERRUPCIÓN DE CLASES Inicial 72,493 Primaria 66,590 Secundaria 71,785 APRENDO EN CASA Inicial 83.20% Primaria 94.10% Secundaria 79.10% Tablets entregadas 890,595 Televidentes por semana 2,6 millones

Violencia contra la mujer: las cifras que siguen en aumento

Uno de los grandes problemas del país es la violencia contra las mujeres. Sólo en los seis primeros meses del 2021, se han dado 77 feminicidios y los Centros de Emergencia Mujer (CEM) han recibido 80.299 casos.

Entre el 2020 y 2021, los CEM atendieron 22.202 casos de violencia sexual y 158.172 casos de violencia familiar. La mayoría de estas denuncias no tiene una resolución hasta la fecha. Las denuncias de violencia contra la mujer no cesan en la pandemia y la respuesta del Ministerio Público y las Cortes de Justicia es lenta. Los casos pueden demorar hasta dos años en resolverse. En 2020, sólo el 0,2% de casos de abuso sexual terminó en prisión preventiva.

De las más de 321 mil denuncias por maltrato realizadas en dicho año, sólo el 2,5% fueron atendidas por las fiscalías especializadas y el 64% de un grupo de 25 Cortes Superiores de Justicia no brindaron medidas de protección en el plazo indicado.

Violencia contra la mujer Cifras Feminicidios 2021 77 Casos de violencia contra la mujer tratados por el Centro de Emergencia Mujer 80,299 Denuncias de violencia sexual recibidas por el Centro de Emergencia Mujer 2020-2021 22,202 Denuncias de violencia familiar recibidas por el Centro de Emergencia Mujer 2020-2021 158,172 Niñas menores de 10 años forzadas a ser madres (2020) 26

TE PUEDE INTERESAR