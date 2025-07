La pasta dental que tiene guardada en su baño podría provocar efectos adversos, según la reciente Alerta Sanitaria N.° 82-2025 emitida por la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa), el pasado martes 22 de julio. Esta medida fue adoptada luego de que la autoridad sanitaria de Brasil, Anvisa, advirtiera sobre los posibles efectos negativos asociados al componente presente en algunos de estos productos: el fluoruro de estaño.

“La Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil emitió la alerta GGMON N° 03/2025 relacionada a los reportes de efectos adversos con el uso de cremas dentales que contienen fluoruro de estaño. Anvisa señaló que en la mayoría de los casos se requirió atención médica u odontológica“, informó Digemid en el documento oficial.

Alerta de la Digemid.

Asimismo, la institución señaló que las afectaciones pueden manifestarse en forma de lesiones bucales (aftas, llagas y ampollas), sensaciones dolorosas (dolor, ardor y escozor), hinchazón (en amígdalas, labios y mucosa oral), sensación de entumecimiento en labios y/o boca, irritación de las encías y otros síntomas, incluyendo problemas en la lengua.

La entidad reconoció que los beneficios antimicrobianos y anticaries del fluoruro de estaño están científicamente comprobados; sin embargo, advirtió que las reacciones adversas identificadas podrían comprometer “significativamente la aceptabilidad del producto y el bienestar del consumidor”.

En el documento también se reporta un caso registrado en el país: “El Centro Nacional de Farmacovigilancia y Tecnovigilancia (Cenafyt) de la Digemid identificó en la base de datos nacional de cosmetovigilancia un reporte que describe el caso de una usuaria de 37 años, que usó una crema dental con fluoruro de estaño y después de una semana inició con inflamación repentina de encías, dolor y molestias bucales que dificultaron la masticación, así como algunas afecciones en la piel de los labios y en la zona facial”.

¿Cuáles son las pastas dentales involucradas en la alerta?

Encident Professional Duo (Encident) Pasta dental con flúor Encías Detox Protección Completa (Oral-B) Pasta dental con flúor Encías Detox Sensitive Care (Oral-B) Crema dental Sensodyne Sensibilidad & Encías (Sensodyne) Colgate Total Clean Mint crema dental (Colgate) Crema dental Colgate Total Clean Mint (Colgate) Crema dental Colgate Total Aliento Saludable (Colgate) Crema dental Colgate Total Anti-Sarro (Colgate) Crema dental Colgate Total Encías Saludables (Colgate) Crema dental Colgate Periogard (Colgate) Crema dental Colgate Total Whitening (Colgate) Crema dental Sensodyne Rápido Alivio (Sensodyne) Pasta dental con flúor Oral-B Encías Detox Deep Clean (Oral-B) Colgate Total 12 Clean Mint (Colgate)

¿Qué recomienda Digemid?

A los profesionales de la salud: vigilar los signos de cambios bucales, informar a los pacientes sobre posibles efectos adversos y recomendar alternativas para personas sensibles. Así como tener en cuenta que síntomas como ardor, úlceras bucales e hinchazón pueden ser inespecíficos y confundirse con otras afecciones, como infecciones o alergias alimentarias, lo que complica identificar a la pasta dental como agente causal.

Al público en general: estar atentos a los signos de irritación bucal. Si se presenta malestar persistente, suspender el uso del producto y buscar atención médica. En el caso de niños, utilizar solo productos autorizados para uso infantil (según el etiquetado).

¿Por qué se aplica esta medida?

El decano del Colegio Odontológico del Perú, Dr. Ricardo Rojas, explicó que la alerta fue emitida luego de que Anvisa reportara varios casos relacionados al uso de este componente. “En Brasil, por ejemplo, se han registrado casos de lesiones bucales como aftas, llagas y ampollas, además de dolor, inflamación, escozor, hinchazón en amígdalas, labios y mucosa, entumecimiento en boca y labios, irritación de encías y otros síntomas”, señala el doctor.

Fórmula de ciertas pastas dentales en el país podrían causar efectos adversos, según la Digemid. (Foto referencial: Freepik)

En Perú, la alerta incluye 14 productos de cuatro marcas comerciales, entre ellas Colgate, Oral-B, Sensodyne y Encident. “Colgate tiene una línea de más de 25 tipos de pastas dentales, de las cuales ocho contienen fluoruro de estaño. Oral-B presenta tres productos con este componente. Sensodyne, dos. Y una marca más pequeña, Encident, también está incluida”, Comentó el doctor Rojas.

No obstante, el especialista aclara que esta medida no implica una prohibición, sino una recomendación preventiva de suspensión.

Desde Digemid, se ha solicitado a los dentistas mantenerse atentos a posibles síntomas en sus pacientes. “A los cirujano-dentistas nos han pedido estar alertas ante cualquier signo de alteración en la cavidad oral de nuestros pacientes, especialmente síntomas como inflamación de encías, amígdalas, labios, lengua, entre otros. Si se presentan estos signos, se debe suspender el uso del producto y evaluar otras posibles causas, como infecciones o alergias alimentarias”, agregó Rojas.

Al público general se le sugiere actuar con cautela y buscar atención médica si experimenta malestar. “Se le recomienda estar atento a signos de irritación en la boca. Si experimentan molestias persistentes, deben suspender el uso del producto y acudir al cirujano dentista. Esto aplica tanto a adultos como a niños”, explicó el decano del Colegio Odontológico del Perú.

Rojas también advierte sobre un riesgo mayor: la circulación de pastas dentales sin registro sanitario. “En el mercado peruano hay muchas cremas dentales que no cuentan con registro sanitario. (...) Hoy en día están entrando muchos productos no regulados, lo cual aumenta el riesgo”, informó.

Pese a la preocupación, el doctor aclara que los efectos adversos siguen siendo raros. “Los efectos adversos por pastas dentales, tanto en Perú como en el mundo, son muy poco frecuentes según la literatura científica. Las cremas dentales tienen más de 80 años de uso y han sido ampliamente estudiadas”, añadió.

El Dr. Rojas Corbetto enfatizó que, ante cualquier molestia, lo recomendable es suspender el uso de la pasta en cuestión y acudir al dentista. “Estos síntomas suelen resolverse en 24 a 48 horas. Mientras tanto, es importante suspender el uso del producto. Recuerden que una crema dental es un producto cosmético y detergente, y como colegio profesional estamos en coordinación con Digemid para monitorear estas situaciones”, concluyó.

Para el Dr. Marco Mendoza Corbetto, presidente de la Asociación Peruana de Peritos y Auditores Odontológicos, la emisión de esta alerta en el Perú fue tardía. “Lamentablemente, nuestro país siempre se toma plazos un poco prolongados, porque esta alerta sanitaria que manda Anvisa, que es Brasil, es una alerta de marzo de este año”, explicó. En ese sentido, el experto consideró que aunque el Estado debe verificar antes de actuar, la acción no debió ser tardía.

Mendoza Corbetto recordó que la finalidad de las alertas sanitarias no es generar alarma entre los ciudadanos, sino promover la vigilancia activa tanto en profesionales como en usuarios. “Las alertas básicamente no son para generar pánico, sino para que inviten tanto al público general como a los profesionales de la salud, en este caso los odontólogos, si encontramos un evento adverso reportado, lo reportemos a un correo electrónico que da el que es noticosmeticos@minsa.gop.pe”, declaró el doctor. Además, explicó que un evento adverso simplemente es un resultado no intencional.

Fluoruro de estaño

Respecto a por qué se usa el fluoruro de estaño en estos productos, el especialista detalló que su uso tiene base científica. “La propiedad del fluoruro de estaño es que elimina los microbios, tiene un efecto antimicrobiano y un efecto en la sensibilidad dental”, resaltó el presidente de la Asociación Peruana de Peritos y Auditores Odontológicos. Sin embargo, advirtió que a pesar de que todo nace con una evidencia, pues vienen los eventos adversos que son difíciles de controlar o predecir.

Por ello, el Dr. Mendoza Corbetto considera que la supervisión sanitaria no debe limitarse solo a pastas dentales, sino también a otros productos de higiene oral. “Definitivamente el control tendría que ser mucho más riguroso”, concluyó.