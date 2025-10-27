Congresistas de diversas bancadas pidieron una sanción ejemplar contra la legisladora Lucinda Vásquez (Juntos por el Perú – Voces del Pueblo – Bloque Magisterial) por utilizar a sus asesores para funciones ajenas, como cortarse las uñas o prepararle el desayuno.

El parlamentario Jorge Montoya (Honor y Democracia) calificó de “indignante y vergonzoso” lo ocurrido con Vásquez al señalar que ese tipo de actitudes “es una afrenta al Congreso y una burla al pueblo peruano”.

“¡Basta ya de tratar el Congreso como si fuera una hacienda personal! Quien no entiende el honor de representar a la Nación no merece ocupar un solo día más una curul”, expresó en su cuenta en “X” (antes Twitter).

“Estos abusos repugnan. Se deben sancionar ejemplarmente, sin excusas ni protecciones políticas. El Perú no necesita sirvientas del poder, necesita servidores de la Patria”, agregó.

Por su parte, la congresista Flor Pablo (no agrupados) afirmó que “siempre se puede caer más bajo” y exigió que la Comisión de Ética actúe de oficio y con celeridad en el caso de Lucinda Vásquez.

“El reportaje de Cuarto Poder que muestra a un asesor de la congresista Lucinda Vásquez cortándole las uñas de los pies es lo más denigrante y ofensivo que hemos visto de esta clase política. La señora ya había sido denunciada por ‘mochasueldos’ y por contratar a sus propios familiares, y aun así el Congreso no la sancionó”, manifestó.

“Exijo a la Comisión de Ética actuar de oficio y con celeridad”, agregó Pablo Medina en la misma red social.

Similar posición adoptó su colega Alfredo Azurín (Somos Perú), quien manifestó que siente “vergüenza ajena” y que tanto la congresista de izquierda como el asesor involucrado deben ser sancionados.

“Es lamentable lo que pasa a veces en el Congreso. Creo que hay cosas que las personas tienen que asumir esa responsabilidad, yo también tengo vergüenza ajena y pido disculpas por lo que pasa en el Congreso”, dijo a Canal N.

“A mí me apena lo que ha pasado, creo que eso merece una sanción y no solamente la congresista, creo que también el asesor por permitir que pase eso. Todos tenemos que tener un comportamiento coherente con ese trabajo que realizamos en el Congreso”, agregó.

Finalmente, Carlos Anderson (no agrupados) consideró que le llama la atención en el caso de Lucinda Vásquez es que quienes “humillan” a sus asesores “son siempre de izquierda”.

“Una extraña comprobación a raíz de la denuncia en contra de la congresista Lucinda Vásquez es que los ‘mochasueldos’ pueden ser de izquierda, derecha o centro, pero los que además humillan tratando a sus asesores de choferes, podólogos y demás, son siempre de izquierda”, aseveró en “X”.

