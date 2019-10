Tras el anuncio del presidente Martín Vizcarra de disolver el Congreso, se presentó esta tarde en el Parlamento una moción para vacarlo por incapacidad moral, al considerar que ha cometido interferencia con las atribuciones del Congreso.

Esta moción de vacancia presidencial, sustentada por la congresista Yeni Vilcatoma (Fuerza Popular) y firmada por varios congresistas, considera que Martín Vizcarra cometió una “conducta inmoral” al haber presentado, junto con el primer ministro Salvador del Solar, una cuestión de confianza “sobre una materia cuya sustentación debía ser priorizada y programada como primer punto de la agenda de la sesión del pleno del Congreso del día de hoy”.

Por ahora se ha suspendido el debate en el pleno y está previsto que este se retome tras la Junta de Portavoces que se ha convocado.

¿Pero, cuál es el procedimiento para la vacancia presidencial en el Congreso?

En primer lugar el pedido se formula a través de una Moción de Orden del Día firmada por no menos del 20% del número legal de congresistas presentes (26 firmas), lo que ya ocurrió. Esta debe indicar los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta y los documentos que lo acrediten. Recibido el pedido, una copia de la moción se remite al presidente de la República.

Para la admisión del pedido de vacancia se necesita el voto del 40% de congresistas hábiles, es decir 52 votos (sin contar las licencias y a los suspendidos). La votación de la admisión se da en la sesión siguiente, lo que en este caso podría en las próximas horas.

El Congreso acuerda día y hora para el debate y votación del pedido de vacancia. No puede realizarse antes del tercer o décimo día en que se votó la admisión, salvo que los cuatro quintos (104 votos) acuerde verlo en un plazo menor.

Una vez aprobada la moción, el presidente Martín Vizcarra, al igual que ocurrió con su antecesor Pedro Pablo Kuczynski, tendrá derecho a ejercer su defensa personalmente junto a su abogado por un tiempo máximo de 60 minutos.

El acuerdo de vacancia requiere una votación calificada no menor a los dos tercios (2/3) del número legal de Congresistas, es decir 87 votos. El primer intento de vacancia contra Kuczynski fue rechazado con 78 votos a favor, 19 en contra y 21 abstenciones.

De aprobarse la vacancia de Martín Vizcarra la resolución se publica en el diario oficial El Peruano dentro de las 24 horas siguientes al acuerdo.

La resolución rige desde que es comunicado al presidente y el jefe de Consejo de Ministros; por tanto, se produce la sucesión presidencial y asume el vicepresidente, en este caso Mercedes Araoz.

De acuerdo al artículo 113 de la Constitución Política:

La Presidencia de la República vaca por:

1. Muerte del presidente de la República.

2. Su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso.

3. Aceptación de su renuncia por el Congreso.

4. Salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado.

5. Destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución.

Qué dice el artículo 117 del Congreso:

El Presidente de la República solo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral.

Qué dice el artículo 134 de la Carta Magna:

El Presidente de la República está facultado para disolver el Congreso si este ha censurado o negado su confianza a dos Consejos de Ministros. El decreto de disolución contiene la convocatoria a elecciones para un nuevo Congreso. Dichas elecciones se realizan dentro de los cuatro meses de la fecha de disolución, sin que pueda alterarse el sistema electoral preexistente.

No puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato. Disuelto el Congreso, se mantiene en funciones la Comisión Permanente, la cual no puede ser disuelta. No hay otras formas de revocatoria del mandato parlamentario. Bajo estado de sitio, el Congreso no puede ser disuelto.