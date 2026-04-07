El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi cuestionó la sentencia del Poder Judicial en su contra, luego de que la jueza provisional Norma Carbajal lo condenara a nueve meses de prisión suspendida, además del pago de S/ 200.000 por reparación civil y una multa de S/ 62.400.

A través de su canal de WhatsApp, Rospigliosi afirmó que la sanción responde a sus declaraciones en defensa de policías y militares frente a lo que calificó como una persecución “injusta e ilegal”.

“Por señalar que es pro terrorista, pro delincuencia y desquiciada. Espinoza fue sancionada por el Congreso y por la JNJ precisamente por las ilegalidades que cometió cuando era Fiscal”, indicó.

Agregó que “tratan de silenciar toda crítica a la mafia caviar que controla el sistema judicial. Esto confirma que hay que barrer el sistema judicial. Con esta gente jamás podremos derrotar a la delincuencia”.

Más tarde, desde el Congreso, Rospigliosi atendió a los medios de comunicación para mantener su postura con respecto al fallo en su contra y para confirmar que apelará la medida.