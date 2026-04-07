Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Fernando Rospigliosi respondió de inmediato tras conocer la sentencia que lo condena por difamación. (Foto: Congreso)
Fernando Rospigliosi respondió de inmediato tras conocer la sentencia que lo condena por difamación. (Foto: Congreso)
Por Redacción EC

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi cuestionó la sentencia del Poder Judicial en su contra, luego de que la jueza provisional Norma Carbajal lo condenara a nueve meses de prisión suspendida, además del pago de S/ 200.000 por reparación civil y una multa de S/ 62.400.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.