Resumen
Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.
El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi cuestionó la sentencia del Poder Judicial en su contra, luego de que la jueza provisional Norma Carbajal lo condenara a nueve meses de prisión suspendida, además del pago de S/ 200.000 por reparación civil y una multa de S/ 62.400.
TE PUEDE INTERESAR
- Listas parlamentarias con antecedentes: Los sentenciados y excluidos en los partidos de Carlos Álvarez y Roberto Sánchez
- La historia política de Ricardo Belmont, su cercanía con Vladimir Cerrón y Pedro Castillo y sus declaraciones xenófobas y machistas
- Solo el 52.23% de miembros de mesa se han capacitado para ejercer el cargo ¿cuál es el impacto?
- José Domingo Pérez: De fiscal del Caso Lava Jato a defensor del golpista Pedro Castillo
- Elecciones 2026: JNE supervisará proceso con más de 49 mil fiscalizadores en todo el país
Seguir temas