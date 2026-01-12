El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso, Elvis Vergara (Acción Popular), anunció que planteará una sesión extraordinaria tras revelarse una reunión no registrada entre el mandatario José Jerí y el empresario chino Zhihua Yang, el pasado 26 de diciembre en San Borja.

En entrevista con Canal N, señaló que el objetivo es disipar cualquier tipo de suspicacia sobre la cita que Jerí Oré sostuvo ese día cerca de la medianoche y a la cual asistió encapuchado.

“Yo como presidente no puedo tomar decisiones, sin embargo, voy a proponer que sobre este tema tengamos una sesión extraordinaria para poder avanzar y se disipe cualquier tipo de suspicacia y cualquier duda que haya en la población”, expresó.

Vergara insistió en que esta situación es “lamentable” y “desdice” las buenas intenciones que pueda tener José Jerí y la lucha anticorrupción porque la forma en que se dio genera “suspicacias”.

“Muy lamentable, muy penoso. Es algo que desdice las buenas intenciones que puede tener el presidente para poder sacar adelante al país. Es algo que desdice la lucha contra la corrupción, porque aún así no se esté cometiendo un delito o no se haya visto un tema irregular, el simple hecho ya genera suspicacias”, acotó.

El legislador también calificó de “muy penoso” que no haya registros de la reunión y ello amerita una “explicación urgente” del mandatario ante la opinión pública para aclarar dudas.

“De todas maneras [tiene que dar explicaciones], es una explicación urgente que debe dar en Palacio de Gobierno. Nosotros desde la Comisión de Fiscalización tenemos varios pendientes respecto a temas de fiscalización en transportes y en varios sectores”, subrayó.

“De hecho, el tema del corte de legislatura nos ha retrasado un poco, pero vamos a poner más empeño para que todo esto pueda ser aclarado. El presidente tiene que tener iniciativa de salir a las cámaras y aclarar cualquier tipo de actitud que genere algún tipo de suspicacia, como este caso”, agregó.

El caso

Como se recuerda, el mandatario José Jerí utilizó el ‘cofre’ presidencial para una reunión no registrada con el empresario chino Zhihua Yang en San Borja, que se dio el pasado 26 de diciembre, y cuya agenda se desconoce, según reveló “Punto Final”.

El mandatario llegó al lugar ese día a las 10:18 p.m. a bordo del ‘cofre’ presidencial, de placa EGK-267. Lucía una capucha que prácticamente le cubría el rostro y estaba acompañado de su personal de seguridad.

Según el dominical, la reunión se llevó a cabo en un edificio ubicado en la cuadra 19 de la avenida San Luis, en San Borja, donde se encuentra el domicilio fiscal de las empresas de Zhihua Yang.

En dicho lugar funciona la empresa Tengda Cerámica SAC, que contrató los servicios de Nicanor Boluarte en mayo del 2023 y enero del 2024. El hermano de la vacada expresidenta Dina Boluarte (2022-2025) dijo que su contrato fue por la titulación del terreno en Ica.

Zhihua Yang también es gerente general de Hidroeléctrica América SAC, que tiene una concesión en Apurímac, así como de Construcciones Capón SAC, dedicada al rubro de la construcción; y de América Capón SAC, todas ellas con domicilio fiscal en el mismo inmueble. Esta última compañía también contrató los servicios de Nicanor Boluarte en octubre del 2023.