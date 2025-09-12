La bancada Renovación Popular, con firmas de congresistas de otras agrupaciones, presentó una moción de interpelación contra el ministro de Transportes y Comunicaciones, César Sandoval, para que responda sobre una “conducta obstruccionista” que le atribuyen sobre el tren eléctrico Lima-Chosica.

La moción de orden del día fue presentada ante mesa de partes del Parlamento este viernes 12 de setiembre con firmas de los miembros de Renovación Popular.

La moción también tiene respaldo de algunos legisladores no agrupados, así como de Honor y Democracia, Juntos por el Perú - Voces del Pueblo y el Bloque Democrático Popular.

El pliego interpelatorio incluye diversos temas, pero varias de ellas son una agrupación de varias interrogantes. Solo sobre el tema de la disputa por la implementación del tren Lima-Chosica hay 10 preguntas. En total se pueden contar unas 37 preguntas.

Moción de interpelación contra César Sandoval.

Los congresistas de Renovación Popular y quienes suscriben la moción buscan que Sandoval Pozo responda sobre una falta de intención de coordinar con otras instituciones pese a la importancia de su sector.

También se cuestiona el desempeño del MTC en diversos temas como la adjudicación de obras a empresas chinas, problemas operativos en el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez y problemas de transitabilidad en carreteras de Chancay.

Sin embargo, se han incluido dos aspectos relacionados a la Municipalidad de Lima, dirigida por Rafael López Aliaga, líder de Renovación Popular: los problemas en la implementación del tren Lima-Chosica y un supuesto “acoso político” y “amedrentamiento” contra la comuna metropolitana por parte de la gestión de César Sandoval.

“Dada la postura obstruccionista y la falta de capacidad técnica del actual titular del MTC, quien irresponsablemente no solo adelanta y pretende fijar una ‘postura oficial’ del Poder Ejecutivo, esbozando plazos arbitrarios y dilatorios como de (39) meses para el inicio de operaciones de este importantísimo servicio público, sin que exista un mínimo sustento técnico de respaldo, proceder que amerita su asistencia al Pleno del Congreso para responder sobre este asunto de gran interés público; tanto más si lo que se viene obstruyendo o paralizando son obras de impacto directo en la mejora de la vida de nuestros conciudadanos”, señala la moción de interpelación.