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Misión de la OEA reconoce resultados en Perú y descarta indicios de fraude electoral. (Foto: EFE)
Misión de la OEA reconoce resultados en Perú y descarta indicios de fraude electoral. (Foto: EFE)
Por Redacción EC

La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Perú exhortó este domingo a las autoridades electorales y a los actores políticos y sociales a evitar amenazas y discursos que generen división social, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara los resultados de la primera vuelta presidencial.

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