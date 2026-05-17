La misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en Perú exhortó este domingo a las autoridades electorales y a los actores políticos y sociales a evitar amenazas y discursos que generen división social, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) oficializara los resultados de la primera vuelta presidencial.

A través de un comunicado difundido tras la proclamación de resultados, la delegación de observadores pidió a los participantes y a las autoridades conducir el proceso electoral “con alto sentido de responsabilidad democrática”.

En ese contexto, la misión instó a dejar de lado “confrontaciones o amenazas, así como discursos que generen división social”, de cara a la segunda vuelta presidencial que disputarán la candidata de derecha Keiko Fujimori y el postulante de izquierda Roberto Sánchez.

“La MOE/OEA en Perú hace un llamado especial a las candidaturas contendientes para que las campañas se fundamenten en ideas y propuestas claras de gobierno” , señaló el organismo internacional.

La misión también saludó la proclamación oficial de los resultados luego de varias semanas marcadas por presiones y amenazas dirigidas a las autoridades electorales por parte del candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, quien denunció un presunto fraude sin presentar pruebas concretas, tras quedar fuera de la segunda vuelta por un estrecho margen de votos.

Asimismo, el grupo de observadores encabezado por el exsecretario general del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), Víctor Rico, reconoció a “la ciudadanía y a los actores políticos que aguardaron con paciencia y madurez democrática los resultados electorales”.

Tanto la OEA como la Unión Europea (UE), principales misiones internacionales de observación desplegadas en los comicios peruanos, señalaron previamente que no encontraron indicios de fraude y consideraron que los resultados del proceso son creíbles y transparentes.

No obstante, ambas misiones registraron incidencias durante la jornada electoral, entre ellas retrasos en la apertura de centros de votación en Lima por falta de material electoral. La situación obligó a realizar las elecciones al día siguiente en trece locales que no pudieron abrir el domingo 12 de abril.

La misión de observación electoral de la OEA informó además que, al igual que en la primera vuelta, desplegará más de 90 observadores para supervisar la segunda vuelta presidencial en distintas regiones del país y en algunas ciudades del extranjero.