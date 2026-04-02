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Hasta el momento, el ONPE ha capacitado a 315 208 ciudadanos elegidos para ejercer como miembros de mesa. Foto: Andina/composición GEC
Hasta el momento, el ONPE ha capacitado a 315 208 ciudadanos elegidos para ejercer como miembros de mesa. Foto: Andina/composición GEC
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) convoca a una segunda jornada nacional de capacitaciones presenciales a los ciudadanos que han sido elegidos para ser miembros de mesa en las elecciones generales 2026. La cita es el 5 de abril.

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