La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) convoca a una segunda jornada nacional de capacitaciones presenciales a los ciudadanos que han sido elegidos para ser miembros de mesa en las elecciones generales 2026. La cita es el 5 de abril.

El objetivo es reforzar los conocimientos de sufragio, mediante la práctica y el uso de los materiales de votación que se emplearán el 12 de abril, y así garantizar un proceso fluido y eficiente. Para ello, el ONPE mantendrá los 4211 locales habilitados en la primera jornada del 29 de marzo.

La jornada se desarrolló, desde las 8:00 horas, en 4,211 locales –la mayoría de ellos, instituciones educativas– en todas las regiones del país. Foto: ONPE

Solo el 37.8% han sido capacitados

Hasta la fecha, según la ONPE, de 834 660 elegidos como miembros de mesa, se ha logrado la capitación de 315 208 ciudadanos, lo que representa el 37.8% del total .

En Tumbes (65.9%), Apurímac (54.2) y San Martín (50%) se la logrado la capacitación de más de la mitad de los elegidos como miembros de mesa. Mientras que Ucayali (27%) y Lima Metropolitana (30.4%) son las zonas con menos miembros de mesa capacitados.

El ONPE comunicó que un grueso de los ciudadanos continúan utilizando la plataforma digital ONPEduca, para realizar su capacitación virtual y así obtener su certificado oficial.

¿Cuánto ganará un miembro de mesa?

De acuerdo a la normativa, los ciudadanos que ejerzan el cargo de miembro de mesa recibirán una compensación económica de S/ 165.00, monto que será duplicado si la persona es elegida miembro de mesa en una eventual segunda vuelta.

Además, los que participen de esta jornada de capacitación presencial recibirán un certificado que podrán usar para solicitar un descanso remunerado (no compensable), un beneficio clave para los que laboran en el sector público y privado.

¿El pago de 165 soles es para los nueve miembros de mesa? Esto responde la ONPE | Foto: Andina

Personeros también son capacitados

El proceso de instrucción también alcanzó a los personeros de cada partido político. Según la ONPE, hasta el 28 de marzo, 1185 personeros de 26 organizaciones han sido capacitados.

Las agrupaciones con más personeros capacitados son Somos Perú (387), Renovación Popular (350), Ahora Nación (130) y Alianza para el Progreso (111).