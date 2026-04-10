El sistema de las Naciones Unidas en el Perú destacó la importancia del voto libre e informado de cara a las Elecciones Generales de este domingo 12 de abril, en las que millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades.

A través de un pronunciamiento, el organismo internacional señaló que el ejercicio del sufragio es clave para la construcción de un futuro común y reafirmó su confianza en que el proceso electoral se desarrollará en condiciones de normalidad.

“El voto libre e informado, que los peruanos y las peruanas podrán ejercer este domingo, es fundamental para la construcción de un futuro común” , indicó.

Asimismo, el sistema de las Naciones Unidas expresó su expectativa de que la jornada se lleve a cabo de manera pacífica, con participación ciudadana y respeto a las instituciones democráticas.

“El sistema de las Naciones Unidas en el Perú confía en que el proceso se desarrollará de manera pacífica , en un ambiente inclusivo, participativo y seguro, y con respeto a las instituciones y al Estado de derecho”, agregó.

Un voto libre e informado es fundamental para la construcción de un futuro común.#EleccionesPerú2026 pic.twitter.com/Vnw7pItQbc — Naciones Unidas Perú (@ONUPeru) April 10, 2026

Las Elecciones Generales 2026 se realizarán este domingo 12 de abril en todo el país, con la participación de más de 27 millones de peruanos habilitados para votar, tanto en territorio nacional como en el extranjero.

Durante la jornada electoral, los ciudadanos elegirán al presidente de la República, así como a los integrantes del Congreso bicameral —Senado y Cámara de Diputados— y a los representantes ante el Parlamento Andino.

Según información de los organismos electorales, el voto es obligatorio para los ciudadanos entre 18 y 70 años, mientras que es facultativo para los mayores de esa edad.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha dispuesto la instalación de miles de locales de votación a nivel nacional, además de horarios escalonados para evitar aglomeraciones y garantizar el orden durante la jornada.

Asimismo, diversas entidades del Estado, como las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, han desplegado operativos para resguardar los locales de votación, el material electoral y la seguridad de los electores.

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