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ONU exhorta a ejercer un voto informado en comicios generales de este domingo. (Foto: Andina)
ONU exhorta a ejercer un voto informado en comicios generales de este domingo. (Foto: Andina)
Por Redacción EC

El sistema de las Naciones Unidas en el Perú destacó la importancia del voto libre e informado de cara a las Elecciones Generales de este domingo 12 de abril, en las que millones de peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus nuevas autoridades.

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