Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Personal de la ONPE imprime material electoral para la segunda vuelta incluyendo padrones y actas. (Foto: ONPE)
Personal de la ONPE imprime material electoral para la segunda vuelta incluyendo padrones y actas. (Foto: ONPE)
Por Redacción EC

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la impresión del material electoral para la segunda vuelta del 7 de junio de las Elecciones Generales 2026. El trabajo comenzó en la sede industrial del distrito de Independencia bajo medidas de seguridad e incluye la lista y la relación de electores para las 92.766 mesas de sufragio a nivel nacional.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.