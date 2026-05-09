La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la impresión del material electoral para la segunda vuelta del 7 de junio de las Elecciones Generales 2026. El trabajo comenzó en la sede industrial del distrito de Independencia bajo medidas de seguridad e incluye la lista y la relación de electores para las 92.766 mesas de sufragio a nivel nacional.

El material impreso conforma la denominada “acta padrón” que registra los datos de los ciudadanos hábiles para votar. Los documentos contienen nombres, fotografías, números de DNI y la ubicación de cada local de votación. Esta información proviene del padrón que elaboró el Reniec y aprobó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Esta producción logística ocurre mientras el JNE realiza una auditoría informática integral a los sistemas usados en la primera vuelta. El organismo fiscalizador busca elevar los estándares de transparencia tras los cuestionamientos del proceso previo. Un comité de expertos independientes nacionales e internacionales supervisa la evaluación técnica de las herramientas digitales.

Por su parte, la lista de electores consigna el número de mesa de sufragio, el distrito, la provincia y el departamento correspondientes, además de los datos personales de cada elector, su fotografía, número de orden en la mesa y los campos para su firma y huella.#SEP2026 pic.twitter.com/w18rY9zrlw — ONPE (@ONPE_oficial) May 8, 2026

La auditoría responde a las fallas de ciberseguridad que el JNE detectó en la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE). El informe técnico advirtió riesgos en la integridad y trazabilidad de los resultados procesados en las mesas. Por este motivo, la autoridad electoral descartó el uso de dicho sistema para la jornada de junio.

JNE supervisa impresión de material para segunda vuelta

Fiscalizadores del JNE presenciaron el inicio del tiraje para verificar el cumplimiento de los controles de calidad. El personal operativo traslada los pliegos terminados hacia la sede de Lurín para el ensamblaje final.

Especialistas del JNE fiscalizaron la impresión de la relación de electores y la lista de electores que será utilizada en la Segunda Elección Presidencial de las #EG2026. En esta primera inspección se revisó la impresión del material electoral destinado al extranjero. pic.twitter.com/b4wOCWRIG2 — JNE Perú (@JNE_Peru) May 8, 2026

Según detalló el jurado, este sábado 9 de mayo se realizó al impresión de material destinado para las mesas de sufragio en el extranjero, lo que incluye la lista de electores y la relación de electores de cada jurisdicción.