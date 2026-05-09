La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició la impresión del material electoral para la segunda vuelta del 7 de junio de las Elecciones Generales 2026. El trabajo comenzó en la sede industrial del distrito de Independencia bajo medidas de seguridad e incluye la lista y la relación de electores para las 92.766 mesas de sufragio a nivel nacional.
El material impreso conforma la denominada “acta padrón” que registra los datos de los ciudadanos hábiles para votar. Los documentos contienen nombres, fotografías, números de DNI y la ubicación de cada local de votación. Esta información proviene del padrón que elaboró el Reniec y aprobó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).
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Esta producción logística ocurre mientras el JNE realiza una auditoría informática integral a los sistemas usados en la primera vuelta. El organismo fiscalizador busca elevar los estándares de transparencia tras los cuestionamientos del proceso previo. Un comité de expertos independientes nacionales e internacionales supervisa la evaluación técnica de las herramientas digitales.
La auditoría responde a las fallas de ciberseguridad que el JNE detectó en la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE). El informe técnico advirtió riesgos en la integridad y trazabilidad de los resultados procesados en las mesas. Por este motivo, la autoridad electoral descartó el uso de dicho sistema para la jornada de junio.
JNE supervisa impresión de material para segunda vuelta
Fiscalizadores del JNE presenciaron el inicio del tiraje para verificar el cumplimiento de los controles de calidad. El personal operativo traslada los pliegos terminados hacia la sede de Lurín para el ensamblaje final.
Según detalló el jurado, este sábado 9 de mayo se realizó al impresión de material destinado para las mesas de sufragio en el extranjero, lo que incluye la lista de electores y la relación de electores de cada jurisdicción.