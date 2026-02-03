La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) informó que el Ejecutivo sostuvo una reunión con representantes de los principales medios de comunicación del país para recoger aportes sobre el proyecto de delito de revelación de información reservada. El encuentro fue encabezado por el jefe del Gabinete, Ernesto Álvarez Miranda.

Según detalló la PCM, durante la cita se presentó el borrador del Decreto Legislativo con el objetivo de recibir comentarios y sugerencias de los medios periodísticos. En la reunión también participaron el ministro del Interior, Vicente Tiburcio, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez.

En ese contexto, Álvarez Miranda señaló que la convocatoria respondió a un compromiso asumido por el Ejecutivo para socializar la propuesta normativa.

“Ofrecí que en el momento que tuviéramos el texto del Ministerio del Interior convocaría a los representantes del periodismo para que puedan conocer la propuesta y podamos intercambiar sugerencias y recomendaciones. La presencia de ustedes nos llena de ímpetu para seguir trabajando”, afirmó.

Asimismo, la directora general de la Dirección General Contra el Crimen Organizado, Silvia De La Cruz, indicó que el Ejecutivo reconoce la labor de la prensa. Añadió que el proyecto no tiene como finalidad sancionar el ejercicio periodístico ni la difusión de información de interés público.

La PCM explicó que la iniciativa plantea modificar el Código Penal para incorporar el delito de revelación de información reservada en el capítulo referido a los delitos contra la administración pública, así como establecer un supuesto de inhabilitación en caso de condena.

Finalmente, se informó que el proyecto se enmarca en la Ley N.° 32527, que delega al Poder Ejecutivo facultades para legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada.

En la reunión participaron representantes de medios como RPP, América TV, Latina, Panamericana Televisión, Perú21, ATV, TV Perú y la Red de Comunicación Regional, quienes expusieron sus observaciones sobre la propuesta.