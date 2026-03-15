Sí. El viernes se normalizó la distribución para vehículos.

— ¿Se han identificado las causas de la deflagración?

Yo tengo mi propia información, pero no podría adelantar opinión hasta no escuchar a Osinergmin, que es el órgano responsable y tiene buenos profesionales y buenos procedimientos. Tengan por seguro que va a dar un informe adecuado en los próximos días , porque ellos han estado en el lugar desde el inicio. De acuerdo al informe, se establecen los procedimientos y sanciones.

— Algunos críticos han dicho que ha fallado Osinergmin en la falta de supervisión.

No es así. Si me dijeran que Osinergmin tenía 10 supervisiones e hizo solo cinco, entonces ahí sí hubiera fallado. Pero ha cumplido su procedimiento. Lo que ha pasado es que había gente trabajando; 19 personas en el ducto. Entonces, esa gente algo ha hecho o algo ha dejado de hacer que ha provocado esto.

— ¿Sería una falla humana?

Es muy posible. Esperemos el informe de Osinergmin. Es más, he hablado con la primera ministra, con los ministros de Defensa y del Interior para que especialistas en explosivos se dirijan a la zona e investiguen para descartar un atentado, lo que es muy poco probable. Pero, por una cuestión de estricta profesionalidad, hay que descartarlo con un informe.

— Una vez conocido el informe, ¿cuál es el rango de sanciones para la empresa?

Desconozco en este momento el rango de sanciones. Pero también podrían darse sanciones muy drásticas por daño ambiental.

— ¿Sanciones monetarias?

En algunos casos puede llevar hasta las cancelaciones de licencia, si se demuestra, por ejemplo, una negligencia criminal.

— ¿Una negligencia criminal podría terminar con una licencia cancelada para TGP?

Si las normas dicen, por ejemplo, que tal lugar debe llevar un cierto tipo de material o un cierto tipo de sistema para que no ocurra un accidente y ellos no lo han puesto, o han puesto de menor calidad, eso es un acto de negligencia criminal. Eso podría costarles hasta la licencia. Todo está en evaluación y no se descarta nada.

— Más allá de investigaciones y posibles sanciones, ¿se han sentado con TGP para conversar y que esto no pueda volver a pasar?

El comité de crisis lo integra TGP. Este lunes [mañana], voy a convocar a un comité de cierre de crisis y crear otro comité con los mismos actores para analizar lo que ha pasado e ir analizando medidas para evitar en lo sucesivo que haya esto. TGP va a tener que indicar sus procedimientos y métodos, y ver lo que ha ocurrido con toda claridad, porque hay cosas que no se pueden engañar ni ocultar.

— Mientras se investiga la causa, ya se habla que se va a elevar la inflación de marzo de 1%, que el PBI podría caer entre 0,1% y 0,2%. ¿Qué está haciendo el Gobierno para aminorar este impacto?

Eso tendría que decirlo el Ministerio de Economía y Finanzas. Hay un impacto si se tiene en cuenta que el 90% de la industria está en Lima y todas las industrias usan gas. Ellos han estado trabajando con GLP y diésel, lo que va a significar mayores costos. Se estima un impacto en la economía de 0,6.

— ¿Qué responsabilidad asume la empresa? Porque en el comunicado del viernes, TGP detalla las operaciones, agradece, lamenta lo ocurrido pero no apunta a investigaciones del accidente.

Cualquier empresa puede sacar un comunicado. No es nada oficial, ni algo que tenga un valor intrínseco. Si no se menciona la investigación, no significa que no se esté haciendo. Osinergmin entró desde el primer día, también la OEFA que ha tomado muestras del suelo y del aire para ver el impacto ambiental. También está el Ministerio Público.

— Ha habido un impacto en los taxistas, hogares, etc. Por eso le reitero la pregunta, ¿no existe ninguna ley que obligue a la empresa a resarcir?

Si hubiese ese tipo de condiciones, habría que pagar un seguro enorme que tendría que reflejarse en la tarifa.

— ¿Y el fondo de estabilización del precio del combustible?

Petro-Perú se ha retirado porque no tiene dinero ni para cubrir su cuenta, entonces ya retiró a Repsol y el Estado le ha quedado debiendo mil millones a las empresas de combustible por haber subvencionado cuando ha subido la tarifa.

— ¿El fondo de estabilización está en cero?

El Gobierno está viendo cómo arreglar ese tema para reconstituir el fondo de compensación. Estamos también viendo y creando un fondo de compensación del gas.

— ¿Cómo hacer para que esta situación no se vuelva a repetir? Somos dependientes de un solo ducto.

Se ha arreglado el problema, pero el riesgo sigue siendo el mismo. Puede haber un accidente nuevo, un terremoto y nos quedamos sin el ducto, nos quedamos sin gas y se puede tardar un mes o dos para repararse. Entonces, por más ductos que tengamos acá ya no nos sirve. Si no hay la fuente, no hay transporte. Entonces, lo más sensato es tener un depósito y a la vez que tenga la regasificadora, que pueda venir un buque metanero, descargar y distribuir el gas. Entonces, tendríamos dos fuentes.

— Entonces, la solución es reconvertir el gas natural. ¿De eso hablamos cuando hablamos de regasificacion? Usted ha mencionado una convocatoria para esa planta. ¿De cuánto tiempo estamos hablando?

Se trata de una convocatoria internacional para buscar el mejor postor que ofrezca el menor cargo en tarifa. El cargo en la tarifa es mínimo, estamos estimando que no llegue más de 5% o 6%. Acá tenemos la tarifa más baja de Sudamérica. Una regasificadora cuesta US$800 millones y al Estado no le costaría nada. En esta emergencia los industriales han perdido US$200 millones diarios.

— ¿Y cuánto tiempo demora el proyecto?

Entre un año y medio o dos años.

— Si dejan lista la convocatoria el 28 de julio, ¿en dos años tendríamos la planta para estar más seguros?

Lo terrible es que en octubre del 2012 (durante la administración Humala) se convocó a un concurso internacional el proyecto Sistema de Abastecimiento LNG para el mercado nacional, pero en enero del 2017 (en la administración Kuczynski) se excluyó el proyecto. Es decir, se anuló la licitación (para la regasificadora).

— Entonces, ¿ya había un concurso convocado para la planta regasificadora?

Así es, y la adenda para hacer el segundo ducto se dejó sin efecto.

— ¿Esa es la desidia de los gobiernos de la que usted habla? Entendemos que pese a la adenda del 2011 (en la administración García), en el 2015 (en la administración Humala) se dejó sin efecto y nos quedamos sin segundo ducto.

Son decisiones que, por otros intereses, se deja de lado el interés del Perú. Eso no puede ser. Cuando se decide no hacer el segundo ducto se busca incluirlo en el Gasoducto Sur, que se frustra por el grave problema de corrupción.

— En términos de intereses, ¿quién se opone a una planta regasificadora? ¿TGP?

No tiene nada que ver con TGP, sigue su contrato exactamente igual. Lo que pasa es que TGP deja de inyectar, deja de ganar dinero por el ducto y la que trabaja es la regasificadora.

— Entonces, ¿en una emergencia con o sin regasificadora, TGP deja de ganar, porque deja de inyectar?

Con una regasificadora esta emergencia no se hubiera sentido en la ciudad, la gente seguiría con su vida normal.

— Esta crisis ha desnudado una mayor: hay reservas, pero no tenemos exploración ni explotación.

Hay exploraciones como El Candamo, pero surgen los movimientos ambientalistas que ahuyentan como lo hicieron en Cajamarca. Y la minería ilegal contamina y no dicen nada. Han ahuyentado minas en Cajamarca y la minería ilegal contamina. Una vez que se fue la minería formal y entran los informales, ya no hay contaminación para ellos, cuando la minería ilegal trae consigo otros delitos como prostitución, tráfico de explosivos, tal como pasa en Pataz.

— ¿Cómo es posible que en Lima el precio del GLP se haya duplicado durante esta crisis y también se incrementó el precio de la gasolina?

Hay dos partes en la distribución: lo que es el stock, es decir, el inventario y lo que es el transporte. Como la gente migró a la gasolina hubo gran demanda. Al aumentar la demanda de vehículos se generó problema de logística. Hay gasolina asegurada para los próximos 13 días. Lamentablemente, la especulación es un fenómeno económico que sucede en todo sitio con todo lo que escasea.

— ¿Hay sanciones?

Osinergmin e Indecopi han estado trabajando con el Ministerio Público para sancionarlos.

— ¿Se justificó que el precio del balón de gas de las casas duplique el precio?

Había una especulación tremenda. Incluso ya no había balones, porque la gente que tenía un poco más de recursos compró con balón y todo. Hay que ser realistas, hay gente que no sé por qué cuando uno dice algo se espanta. Se han quedado con la sicosis del COVID-19.