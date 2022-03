Conforme a los criterios de Saber más

La noche del último lunes, el presidente Pedro Castillo informó, a través de un tuit, que había aceptado la renuncia de Juan Silva Villegas al cargo de ministro de Transportes y Comunicaciones. Esta dimisión se realizó minutos antes de que el Congreso sometiera a votación una moción de censura en su contra. Desde ese día, el profesor ha evaluado diferentes perfiles para reemplazarlo en un sector que considera clave.

Fuentes del Ejecutivo indicaron que el abogado Nicolás Bustamante Coronado, secretario general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) desde fines de noviembre último, está dentro de las opciones que bajara Castillo Terrones.

Las mismas fuentes señalaron que “por un tema de confianza”, el jefe de Estado podría inclinarse por una persona que ya esté dentro del MTC.

Bustamante Coronado es natural de Chota (Cajamarca), fue entre el 2015 y 2017 militante del Frente Esperanza, partido del exministro de Justicia, Fernando Olivera.

Según informó el programa “Panorama”, el secretario general del MTC solicitó, a pesar de que no es parte de sus funciones, que se le dé prioridad al proyecto que busca construir una carretera que una seis comunidades en el distrito de Anguía (Chota, Cajamarca). El expediente fue declarado apto en solo un día.

“De acuerdo a los compromisos asumidos en las reuniones de trabajo realizadas con la Municipalidad Distrital de Anguía se priorizó la atención de un proyecto adicional. Solicito a su despacho, viabilizar y gestionar con suma diligencia la incorporación de dicho proyecto”, subrayó Bustamente en una carta enviada a José Luis Pino, director ejecutivo Provías Descentralizado.

La misiva fue entregada a Pino el 1 de febrero, un día después de que el alcalde de Anguía, José Nenill Medina, visitará a la Secretaría General del MTC.

Bustamante se reunió este jueves con el presidente en Palacio de Gobierno por poco más de una hora y media.

Castillo también recibió este jueves a la economista Evelyn Judith Domínguez Gutiérrez, directora general de Oficina General de Planeamiento y Presupuesto del MTC. Aunque fuentes de ese sector, indicaron que es poco probable que ella vaya a suceder a Silva, debido a que tiene menos de dos meses en la institución.

El contador José Vargas Urrutia fue otras de las visitas que tuvo el mandatario. Esta persona se pronunció a favor de la candidatura del docente, durante la segunda vuelta contra Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Salaverry negó ser asesor

El expresidente del Congreso Daniel Salaverry se reunió, por segundo día consecutivo, con el mandatario. A su salida de Palacio de Gobierno, negó ser asesor de Castillo Terrones.

“No, no [lo estoy] asesorando. Yo no tengo un cargo de asesor, yo soy un ciudadano. Nunca lo he negado, yo tengo una amistad con el presidente Castillo, quiero que le vaya bien a él, porque si le va bien a su gobierno nos va bien a todos los peruanos, y en lo que él requiere mi opinión, siempre se la daré con gusto”, manifestó a la prensa.

Al ser consultado el miércoles sobre si le han ofrecido asumir el MTC o Petro-Perú, Salaverry respondió que “no ha habido ninguna propuesta específica”. (Foto: Anthony Niño de Guzmán | GEC)

El excandidato presidencial de Somos Perú, además, refirió que una de las sugerencias que le brindó al profesor fue “evaluar más a profundidad” los perfiles de algunos funcionarios.

“Al gobierno no solo se le cuestiona por la falta de capacidad de algunos funcionarios, sino ya ahora por algunos indicios de probable corrupción, eso sí es gravísimo, le he sugerido al presidente revisar esos sectores, hablar con los ministros y evaluar más a profundidad los perfiles de algunos funcionarios”, remarcó.

También dijo que su respaldo al presidente “no va a depender si yo asumo o no un ministerio”. Agregó que él prefiere mantenerse fuera del Ejecutivo, porque “hay fuerzas políticas que pueden sentirse amenazas” con su presencia, “porque no les gustó como manejé el Congreso”.

“Mejor es dejarle la libertad al presidente para que tome la mejor decisión, esperemos”, acotó.

Salaverry- quien tuvo un breve pasó por la presidencia del directorio de Perú-Petro- ha visitado a Castillo, desde setiembre, en cuatro oportunidades, dos veces más que Vladimir Cerrón, secretario general de Perú Libre.

Fuentes del partido Somos Perú indicaron a este Diario que la presencia de Salaverry en del despacho presidencial es a título personal y no de la agrupación.

De otro lado, fuentes de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) señalaron que aún no está en la agenda la juramentación del nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones.

