El cocinero peruano Giacomo Bocchio, jurado de “El gran chef: famosos”, hace videos en YouTube en donde enseña a cocinar. Sus videos son tan didácticos que tiene gran popularidad. Sin embargo, a lo largo de los años ha tenido varios trabajos en el rubro de la cocina. En esta nota te los contamos.

¿A qué se dedicaba Giacomo Bocchio antes del programa de cocina?

La carrera en el rubro de la gastronomía inició cuando apenas eran un joven de 17 años. Su primer trabajo fue en la cocina de La Rosa Náutica, en donde trabajó un año y medio gratis. “Estudiaba en la escuela de cocina pero no sabía nada en verdad. Estuve un año pero casi no agarré una sartén. Me pasé ese año pelando langostinos, limpiando la cocina, etc. Ese es un comienzo digno y que todos deben saber hacer y seguro han hecho, pero no es lo que muchos chicos que ingresan a este mundo esperan”, contó en una entrevista para el El Comercio en el 2012.

Después de trabajar en el restaurante peruano, tuvo nuevas oportunidades; le llegó una pasantía en The Ritz-Carlton Naples de Florida. Y años después, trabajó en Celler de Can Roca, ganador de tres estrella Michelin.

Además, Giacomo Bocchio fue ganador del título “chef revelación” en Los Premios Luces 2011. Siempre ha sido amante de la cocina y su primer restaurante lo abrió en octubre del 2011, y lo llamó Manifiesto.

Según reveló en una entrevista para un medio peruano, el 2013, tuvo un programa de cocina italiana con Carolina León, que salía en el canal Fusión. “Se llama Cocina Nostra y en otro momento también tuve un programa que se llamaba Omnívoro, en Alacocina TV, pero fue una cosa muy corta que yo sentía que grababa de vez en cuando. Esto (‘El gran chef: famosos’) es otra cosa”, contó.

Giacomo Bocchio, juez de "El Gran Chef: Famosos". (Foto: instagram / Giacomo Bocchio )

En su canal de YouTube, en donde comparte recetas y tips de cocina, tiene casi medio millón de suscriptores, y continúa en ascenso.