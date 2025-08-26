Desde la primera edición de los Premios Somos, en 2023, la categoría Mejor restaurante de carnes ha reconocido a las parrillas y steakhouses más destacados del país. Este 2025, el público eligió a El Hornero como ganador, consolidando así su segundo triunfo consecutivo, tras haberse impuesto también en 2024. En la edición inaugural, el galardón recayó en El Charrúa.

El reconocimiento refleja la creciente pasión de los limeños por las carnes de calidad. Cada vez más restaurantes especializados ofrecen alternativas variadas y cortes provenientes de los principales países productores: Argentina, Estados Unidos, Japón, entre otros.

El Hornero inició en Chorrillos hace más de 20 años como la consagración del sueño de Armando Tafur. Actualmente, los puedes visitar en sus sedes en La Molina, Barranco, San Isidro, Chorrillos y el balneario de Asia.

Todos los nominados

Estos fueron todos los restaurantes de carnes nominados en esta categoría en los Premios Somos 2025:

Baco y Vaca

Carnal

Costumbres argentinas

El charrúa

El hornero

La Cabrera Perú

La carnicería de Tito restaurante

La carreta

La cuadra de Salvador

Osso

Sobre los Premios Somos

Los Premios Somos son los galardones gastronómicos que otorga la reconocida revista del diario “El Comercio”. La primera edición se realizó en el 2023 con una gala celebrada en el MAC de Barranco. Aquella primera edición logró más de 25 mil votantes, mientras que la segunda duplicó las votaciones a más de 51 mil.

¿Cuántas categorías tienen los Premios Somos 2025?

La edición 2025 de los Premios Somos consta de 39 categorías, que celebran la labor de restaurantes y conceptos favoritos que reflejan las tendencias de cada año.

¿Cómo se eligen a los nominados y a los ganadores?

Los nominados son seleccionados por un panel de periodistas y expertos, y se recopilan datos de artículos publicados en El Comercio durante el año transcurrido. Esta edición comprende el período que abarca de abril de 2024 a mayo de 2025.

Los ganadores, por su parte, son elegidos por el voto del público. Las votaciones iniciaron el 25 de junio y concluyeron el 15 de agosto.