De bocaditos chinos a los picarones del Bicentenario, de tallarín saltado a un costillar arequipeño, y de la kombucha a los postres más ‘caletas’ de Lima, la gastronomía peruana es tan vasta que nos faltarían páginas para hablar de toda su diversidad. Por esta razón, desde julio de este 2021, Provecho, la página gastronómica del Diario El Comercio, realiza un arduo trabajo para registrar los sabores, olores y colores de nuestra gastronomía y así dar a conocer a nuestros lectores, la infinitud de posibilidades para visitar o pedir por delivery.

En Provecho reunimos las mejores recetas de La Gastronauta, Las recetas de Yo Madre y Colette Olaechea; probamos las cartas de los nuevos locales que abren en Lima o nos sumergimos en las nuevas propuestas de los restaurantes ya reconocidos, porque entendemos la difícil tarea de sostener un negocio en medio la incertidumbre de la pandemia y queremos ser parte de este renacer. Entablamos conversaciones con los chefs peruanos para introducirnos en sus orígenes y resolver los misterios detrás de una carta y damos valor a los insumos locales y nacionales, así como a la cadena productiva que se encuentra trabajando detrás de cada plato servido.

No queríamos dejar este 2021 sin hacer un breve recuento de las notas más leídas y comentadas por los lectores hambrientos de comida peruana y conocimiento de historia e identidad. Recuerda seguirnos en nuestra página de Instagram y dejarnos tus comentarios. ¡Buen Provecho!

1. Pía León: 10 cosas que no sabías de la peruana premiada como la mejor chef del mundo

4 de agosto de 2021

La chef peruana Pía León recibió en Amberes, Bélgica, el premio a la Mejor Chef Femenina del Mundo entregado por The World’s 50 Best, en octubre pasado. Así, León se convirtió en la primera peruana en ocupar tal distinción, un premio que se sumó a otros de sus logros: Mejor Cocinera Mujer de Latinoamérica (50 Best 2018) y Mejor Chef en Ascenso (The Best Chef 2019) del Mundo. Esta nota rescata los 10 datos más relevantes de la trayectoria de la grandiosa chef peruana Pía León.

Lee la nota aquí

Pía León (Foto: Difusión)

2. Teresa Ocampo: diez cosas que no sabías de la gran dama de la cocina peruana

13 de octubre de 2021

¿Sabías que el “Houston Chronicle” la bautizó como la Julia Child del Perú? Teresa Ocampo, la gran dama de la cocina peruana, celebró el 13 de octubre su nonagésimo cumpleaños y en Provecho le rendimos un cálido homenaje recordando hitos de su vida familiar y trayectoria profesional. Porque es y seguirá siendo la guía culinaria de muchas generaciones.

Lee la nota aquí

Teresa Ocampo celebra la cocina y su gran legado. El pasado 13 de octubre, la maestra cumplió 90 años. (Foto: Archivo GEC)

3. Bicentenario: así comíamos los peruanos en el año en que se declaró la Independencia

28 de julio de 2021

Hacia julio de 1821, Lima era una ciudad todavía amurallada. Los hábitos en torno a la alimentación de la época dependían de la clase social. Pocos eran los bocados que desconocían de estratos. Para celebrar nuestro Bicentenario, revivimos el menú de una primera mesa independiente.

Lee la nota aquí

Banquete de Independencia. (Ilustración: Diana Kisner)

4. Magdalena del Mar: estos son 10 de los mejores lugares para comer en el distrito | VIDEO

19 de julio de 2021

Después de hacer las compras en el Mercado de Magdalena, ¿por qué no darse un gusto y satisfacer los antojos de una nueva comida preparada por los especialistas del sabor? Provecho hizo un recorrido y estos son los puntos claves de comida que recomendamos del distrito de frente al mar.

Lee la nota aquí

Los sabores de costa, sierra y selva se juntan en Magdalena del Mar. (Foto: Andrés Paredes / GEC)

5. Av. Trapiche en Comas: 5 restaurantes imperdibles del imperio gastronómico en Lima Norte | FOTOS

24 de setiembre de 2021

Recorrimos la popular avenida Trapiche y visitamos 5 de sus mejores restaurantes: El Rancho Grande del Perú, El Bonito Soy Yo, La Olla Arequipeña, Kata Restaurante y Puerto Huachano 3. Encontramos un sinfín de sabores regionales para todos los gustos y bolsillos.

Lee la nota aquí

Recorrido gastronómico por la avenida Trapiche, Comas. (Foto: Jorge Cerdán / GEC)

6. Dulcerías en Lima: ¿dónde venden los postres peruanos ‘más caletas’? Nuestras recomendaciones

26 de julio de 2021

Por Fiestas Patrias, Provecho hizo un recorrido más allá de los clásicos arroz con leche y mazamorra morada. Estas tres dulcerías ofrecen los postres de antaño elaborados con el cariño de siempre, desde el virreinal ranfañote hasta el colonial -y casi desaparecido- limón relleno de manjar blanco. Conozca la oferta de estos rincones gastronómicos que te invitan a redescubrir tu peruanidad.

Lee la nota aquí

Postres peruanos con identidad. (Fotos: Andrés Paredes / GEC)

7. Mercado Cambalache: conoce el primer patio gastronómico de SJL | VIDEO

21 de setiembre de 2021

Abrió sus puertas por primera vez en agosto de 2021 en la avenida Gran Chimú, en Zárate, y propone un recorrido de sabores por cuatro estaciones completamente diferentes. Provecho estuvo ahí y esta fue nuestra experiencia.

Lee la nota aquí

lima 16 de septiembre de 2021 Recorrido gastronómico por el Mercado Cambalache, patio de comidas gourmet en Zárate, San Juan de Lurigancho. (Foto: Joel Alonzo/ @photo.gec)

8. Receta de ají de gallina: aprende paso a paso a prepararlo como la legendaria Teresa Izquierdo

13 de setiembre de 2021

En 2017, la periodista Nora Sugobono aprendió, de la mano de Elena Santos, heredera de los secretos de Teresa Izquierdo, la receta de la cocinera de culto más importante de la gastronomía peruana.

Conoce la receta aquí

La receta de ají de gallina más fidedigna a la sazón de la legendaria Teresa Izquierdo. (Foto: Jano Lavalle)

9. Residencial San Felipe: 5 restaurantes imperdibles si vas a comer en ‘La Resi’ | VIDEO

4 de octubre de 2021

Provecho ingresó a la emblemática Residencial San Felipe para conocer el abanico de posibilidades gastronómicas que ofrece este complejo de viviendas con miles de comensales en potencia. ¿Qué otros lugares recomiendas?

Lee la nota aquí

Los huariques de la Residencial San Felipe sorprenden a todos los visitantes. (Foto: Leandro Britto / GEC)

10. El Cholo Mena: ¿cómo es ir a un restaurante con el youtuber gastronómico más famoso del Perú? | VIDEO

11 de agosto de 2021

Cada vez que comparte dónde está comiendo, las colas no se hacen esperar. Millones de personas siguen a diario los videos y publicaciones del Cholo Mena en redes sociales, todas con el estilo urbano y cercano que ya se ha convertido en su sello. ¿Quién es este hombre y por qué se ha vuelto tan famoso en el rubro gastronómico? Para averiguarlo fuimos a comer con él. Aquí nuestras conclusiones.

Lee la nota aquí

11. Arroz con huevo frito: una manera saludable para no privarte de este antojo

13 de setiembre de 2021

Para bastante gente no hay mejor salsa que la yema de huevo, en estado líquido pero caliente. Se trata de una salsa que es “de toma pan y moja”. Pero, además del pan, hay cosas que se impregnan del sabor de esa yema y le sirven de soporte perfecto. Una de ellas es el arroz. El arroz blanco, sencillamente cocido.

Conoce la receta aquí

Arroz con huevo frito, uno de los principales antojos de los paladares peruanos . (Foto: istock)

12. C.C. Arenales: 3 lugares obligados para un recorrido gastronómico en el paraíso otaku de Lima | VIDEO

6 de diciembre de 2021

Provecho de El Comercio visitó tres propuestas gastronómicas en este pintoresco Centro Comercial Arenales, de Lince, que se ha convertido en el favorito de los amantes del k-pop y los animes. Todos los detalles en este artículo.

Lee la nota aquí

Sorpréndete con este recorrido por el pintoresco C. C. Arenales (Foto: Leandro Britto / GEC)

13. Mercado Aviación: makis, hamburguesas, tacos y todo lo que puedas comer por un mismo precio en San Borja

15 de noviembre de 2021

Ubicado en la Av. Aviación, este nuevo mercado gastronómico reúne cuatro marcas de comida que exploran desde los clásicos de la comida mexicana hasta las más interesantes creaciones con sushi. Provecho te lleva a conocer todo lo que debes saber si quieres visitarlos.

Lee la nota aquí

Un recorrido de Provecho por Mercado Aviación de San Borja (Foto: Jorge Cerdán / GEC)

14. Tip Top: ¿qué se sirve en el restaurante de comida rápida más antiguo de Lima?

21 de octubre de 2021

El emblemático local del Tip Top tiene más de 60 años sirviendo al público limeño algunos clásicos como salchipapa, milkshakes, sánguches, helados y otros antojos imperdibles. Visitamos su local principal, ubicado en Lince, y te contamos qué deberías pedir en tu siguiente visita.

Lee la nota aquí

La salchipapa, en sus diferentes versiones, y la Tiptorella son clásicos que no se puede perder. (Fotos: Cesar Campos / El Comercio)

15. Papas Queen’s: ¿qué se sirve en el emporio de los snacks que conquista a miles?

21 de octubre de 2021

Cada vez son más los locales de este emprendimiento que nació meses antes de la pandemia. Además de sus restaurantes del Jirón de la Unión, las papas crocantes de Papas Queen’s ahora se encuentran en Jesús María, San Martín, Chorrillos, Miraflores y Los Olivos. Provecho conversó con los creadores de esta marca original.

Lee la nota aquí

La increíble propuesta de Papas Queen's se extiende cada vez más por Lima. (Fotos: Instagram)

16. Kombucha en el Perú: la guía más completa de la popular bebida fermentada

12 de setiembre de 2021

La kombucha es una bebida milenaria de origen chino producida por fermentación del té. En el Perú, la encontramos actualmente en diferentes sabores, olores y tamaños. ¿Qué es, por qué es tan popular y quiénes la fabrican en el país? Te lo contamos en esta nota.

Lee la nota aquí

Kombuchas de muña y flor de Jamaica de Misha Rastrera, empresa peruana especialista en fermentos. (Foto: El Comercio)

17. ¿Antojo de picarones? Nuestra guía con 5 lugares imperdibles en Lima

15 de setiembre de 2021

En las Fiestas Patrias peruanas, los restaurantes ofrecen postres y platillos tradicionales, que no debemos dejar de probar, los picarones son solo uno de estos clásicos dulces que son parte de nuestras costumbres culinarias por 28 de julio. Provecho conoció 5 lugares imperdibles donde disfrutarás los más delicioso picarones de Lima.

Lee la nota aquí

Los picarones son el postre emblemático de las tardes limeñas. (Foto: iStock)

18. Postres veganos en Lima: ¿quiénes venden los mejores? Aquí la guía más completa

9 de setiembre de 2021

De todos los sabores, colores, precios y texturas. En esta guía de Provecho encontrarás a los mejores emprendimientos de postres veganos que hay en Lima.

Lee la nota aquí

Torta de Luna de loto, torta de Frenchies y torta de Ekosana. (Foto: Difusión)

19. Master Kong: ¿cómo es el paraíso de los bocaditos chinos ubicado en Pueblo Libre? | FOTOS

21 de setiembre de 2021

¿Siu mai, ja kao o siu long pao? Provecho visitó el exitoso restaurante que busca educar a los comensales sobre el lado más tradicional de la gastronomía china. Además, te contamos todo sobre la carta que incluye una diversidad de bocaditos min pao con preciosas formas y deliciosos rellenos.

Lee la nota aquí

¡La mesa está servida! En esta ocasión probamos deliciosos dim sum al vapor y fritos, chin chon fan, min pao dulces y algunos cócteles de autor que no te puedes perder. (Foto: Renzo Salazar/ El Comercio)

20. Tallarín saltado: la mejor receta para preparar este clásico del menú peruano

9 de setiembre de 2021

Cocina un rico tallarín saltado es más sencillo de lo que parece. Stephanie Pellny, La Gastronauta, nos da su mejor receta, tips y modo de preparación para disfrutar de la magia de la sartén, los fideos y el sillao.

Conoce la receta aquí

El tallarín saltado de La Gastronauta asombrará a toda la familia. (Foto: La Gastronauta)

