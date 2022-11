“Estamos muy felices y agradecidos de ser parte de los 50 Best Discovery”, así empieza la publicación de Sastrería Martínez, que a pocos meses de su creación, ha sido incluida en este ránking por haber obtenido la votación de los mil expertos internacionales de la industria de restaurantes

“Desde que empezamos con Sastrería Martínez, nuestro deseo ha sido que los clientes se lleven lo mejor de nosotros, y estamos entusiasmados, junto con nuestro team, llegar a la excelencia solo para el disfrute de ustedes”, se lee en su perfil oficial de Instagram.

Es preciso mencionar que para calificar para los 50 Best Discovery, el establecimiento debe recibir una cantidad importante de votos en la ronda de encuestas más reciente para The World’s 50 Best Restaurants o The World’s 50 Best Bars o ser parte de las clasificaciones regionales anuales. La organización de los 50 Best es responsable de la última instancia. Los restaurantes y bares no pueden postularse para ser parte de esta lista. Los 50 Best Discovery incluye desde talentos emergentes y favoritos locales hasta establecimientos de alta cocina.

La propuesta de Sastrería Martínez

Son 18 cócteles de autor los que se ofrecen a los clientes, para lo cual tienen como insumo 75 diferentes etiquetas de whisky, entre otros licores como el gin, vodka, ron y pisco. Los tragos que se pueden encontrar son los clásicos como Manhattan, Negroni y Dry Martini, a esto se le suma las cavas, vinos y cervezas. Además de los cócteles de la casa.