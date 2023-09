En plena pandemia surgieron algunas de las mejores marcas que hemos degustado y Say Cheese es un ejemplo claro de esto. Este emprendimiento, que recientemente celebró su tercer aniversario, se centra en ofrecer una versión congelada del delicioso cheesecake, una tarta hecha a base de queso. Provecho degustó algunas de las versiones y aquí te contamos todo lo que debes saber si deseas probarlos.

“Fue de casualidad, durante la pandemia mi carga laboral bajó bastante y sentí que tenía que hacer algo más, algo diferente”, explica Melissa Urbina, creadora de la marca. Nos confiesa que nunca le fascinó el cheesecake, pero tenía una receta especial que había probado en alguna ocasión y le encantaba. Esta misma fue la que se animó a vender, en su versión con galletas Oreo, y fue un éxito.

/ Say Cheese

“Pensé en vender pocas unidades en la semana, pero me fue yendo super bien. Los promocionaba por redes sociales y poco a poco más gente empezó a pedirlos. En ese punto tuve que acomodar el poco espacio que tenía en mi cocina y en alguna ocasión guarde los cheesecakes en la congeladora. Al probarlos me di cuenta que la consistencia era deliciosa y decidí que ese sería mi diferencial”, explica la creadora.

Con ese descubrimiento atrajo más y más clientes, lo que le permitió explorar nuevos y diferentes sabores para seguir conquistando paladares.

/ Say Cheese

Lo mejor de sus dulces es que se pueden comer congelados, pero si se dejan en la refrigeradora también son deliciosos, al adquirir una textura más cremosa. Melissa nos explica que esta versión es más similar a la de los cheesecakes fríos, no tanto a los horneados, como el New York Style.

“El sabor más pedido es el de salted caramel, pero también contamos con otras opciones como la de oreo con fudge, chocopecanas con manjarblanco, pie de limón y recientemente lanzamos el de pistacho”, agrega Urbina. Según la temporada, pueden sacar versiones especiales. Por ejemplo, para Navidad presentaron una versión de chocolate caliente.

/ Say Cheese

En Provecho pudimos probar algunos sabores y podemos resaltar la deliciosa textura cremosa que adquiere el postre incluso estando congelado. Es como una especie de helado cremoso que no se derrite por completo, lo que lo hace casi adictivo.

El postre consiste en una base de galleta molida, una generosa porción del cheesecake y los toppings según el sabor elegido.

Nuestros favoritos fueron el de salted caramel, ya que mezcla una deliciosa salsa de caramelo con toques salados que juega perfecto con el dulzor del relleno. Otro que no pudimos dejar de comer fue el de pie de limón, con el toque ácido ideal para que no resulte empalagoso. Si es fan del chocolate, el clásico de Oreo con fudge casero no tiene pierde.

/ Say Cheese