El secreto de Don Rancherito es utilizar la receta clásica del pollo a la brasa pero con las proporciones establecidas por la chef Aylen Quispe. / Don Rancherito

“Un pollo a la brasa trae emociones en el peruano. Veo una pollería en el barrio y automáticamente me transporto al momento en que papá me llevaba a ‘jironear’ de niño a una pollería, me remangaba el polo para no ensuciarme y empezar a degustar ese pollito a la brasa con papas y cremas; o cuando, durante el terrorismo, mi mamá me prometió por mi cumpleaños un cuarto de pollo al volver del trabajo. Ya era de noche, había un apagón, y yo solo quería que ella regrese”, nos comenta Rodríguez sobre sus primeros recuerdos con este platillo obligatorio en las mesas peruanas.

Aylen Quispe y Alan Rodriguez, fundadores de Don Rancherito, están en la cocina todo el día resguardando que todos los productos se envíen adecuadamente y sigan los procesos para mantener el sabor característico. / Don Rancherito

“Más que el pollo en sí, este plato nos ha acompañado en cada momento importante, por eso los peruanos extrañaron tanto al pollo a la brasa durante el encierro en la pandemia, extrañaron la experiencia de salir a comerlo un domingo”.

Entre las cremas caseras están el ají de casa, mayonesa y chimichurri preparadas al estilo de pollería de barrio. / Don Rancherito

Éxito en Twitter

Don Rancherito nació durante la pandemia con el único objetivo de pagar las cuentas. Una vez que los negocios de Alan y Aylen tuvieron que cerrar como consecuencia de la cuarentena, durante el encierro la pareja ideó la manera de poder sobresalir junta, haciendo lo que mejor sabían: cocinar con mucho amor para los demás. Así, Aylen Quispe comenzó a experimentar con diversos platos y logró la receta del pollo a la brasa que los llevó al éxito. Primero, cocinaron para ellos mismos, sin horno, solo se agenciaron carbón, una olla al revés y mucho ingenio. Invitaron el pollo a sus familiares y, tras la aprobación, compraron un pequeño horno para 6 pollos y comenzó la producción.

/ Don Rancherito

Pero fue su cercanía a las redes sociales, especialmente Twitter, lo que les permitió hacerse virales promoviendo la vacunación con Sinopharm con un sorteo: se debía enseñar el carné con la vacuna y el público podía participar. Esto fue un ‘boom’ y Don Rancherito se hizo mucho más conocido y querido por sus seguidores hasta el día de hoy, y no han dejado de pronunciarse y dar su opinión por su cuenta de Twitter sobre algún tema coyuntural o lanzar promociones como las reciente “Promo electoral” por las elecciones.

Lomo saltado es otros de los platos destacados de su carta. / Don Rancherito

Rodríguez afirma que lo que les diferencia de otras pollerías es “definitivamente la sazón. No tiene que ser única, pero sí honesta, como las de antaño”, dice Rodríguez. “Tenemos una sazón muy buena porque mi esposa ha estudiado gastronomía y cuando estuvimos encerrados experimentó diferentes estilos, pero siempre volvimos a lo básico que debe tener un pollo a la brasa de antaño. Tenemos las papitas peruanas que picamos a mano y procesamos acá, las cremas, y siempre recordar de dónde venimos”. Se podría decir que la receta de su pollo a la brasa es la clásica; sin embargo, el secreto está en las proporciones de los ingredientes que guardan bajo siete llaves. “Nuestro pollo tiene una cocción lenta, de 1 hora y media, aproximadamente. Se hace lento, con cariño y sin apuros”.

Sus aguas frescas son de chicha morada, piña, emoliente, maracuyá y camu-camu. / Don Rancherito

Actualmente, Don Rancherito tiene la capacidad para enviar 100 pollos al día y sus fundadores se sienten preparados para competir en las ligas mayores. Recientemente abrió su primer ‘dark kitchen’ en Surquillo desde donde reparte por delivery a todo Lima. “Nunca nos hemos negado a enviar un pedido así sea muy lejos”, afirma el dueño y cree que esta apertura ha sido, al mismo tiempo, otra de las estrategias para alcanzar el cariño de sus fieles comensales.

La carta ranchera

Por delivery ofrecen, además del popular pollo rancherito, otros platos criollos y fusiones interesantes así como clásicas. Don Rancherito tiene el chaufibrasa, un arroz chaufa salteado al wok con trocitos de pollo a la brasa. El huambrichaufa que es un guiño a nuestra selva. Es un arroz chaufa con cecina, chorizo y trozos de pollo a la brasa. Otro de sus más pedidos son los tequeños braseros para compartir con la familia: “Son gorditos, rebosantes de cariño dentro. Tenemos parrillas y un lomo saltado alucinante”, resalta Rodríguez.

/ Don Rancherito

Sus cremas como la mayonesa, ají, chimichurri tienen el sabor casero de la pollería de barrio. Y sus bebidas (o aguas frescas, como las llaman, en referencia al El Chavo del 8) van de tradicional a original: chicha morada, piña, emoliente, maracuyá y camu-camu. “Son detalles que nos permiten fidelizar con los clientes. Nos ven como una familia que quiere salir adelante como cualquier familia que ha sido afectada por la pandemia”, recalca el dueño de Don Rancherito.

El delivery llega correctamente empaquetados con las medidas de seguridad y súper caliente. / Don Rancherito

Don Rancherito proyecta abrir un nuevo ‘dark kitchen’ el próximo año, así como un local para reencontrarse cara a cara con sus seguidores y comensales, y seguir ofreciendo sus pollos a la brasa como antes, a la manera tradicional.

Más información

El delivery llega bien empacado y súper caliente por lo que se recomienda comerlo al instante. Se puede pedir por los aplicativos Pedidos Ya y Rappi, la página web donrancherito.com.pe y por el Whatsapp 965335895.

Las papas que utilizan son la peruanita

Instagram: donrancherito; Facebook: @DonRancheritoPolleria

Promoción: Don Rancherito tiene la oferta Pollo ranchero (1 pollo, papas, ensalada fresca y cremas) a S/ 48.90 y un Mega chaufa (1 pollo, papas, chaufibrasa, ensalada, salsas y 1 litro de aguas frescas) a S/ 69.90.

Síguelos en Twitter

Hace sólo dos años, #DonRancherito era un pequeño emprendimiento para ayudarnos a pagar el agua.

Hoy, tenemos toda una #NaciónRanchera con nosotros y estamos listos para dar el siguiente paso💛



Alista tu paladar, porque desde MAÑANA ¡puedes pobrar este pollito! 🍗🍗 pic.twitter.com/MhPRkTE8p5 — DonRancherito (@DonRancherito) July 14, 2022