Luego de ser considerado en 2023 como el Mejor restaurante del mundo, el peruano Central ingresó este 2024 al salón de la fama del ránking The World’s 50 Best. De esta manera, el establecimiento liderado por Virgilio Martínez y Pía León pasa a una prestigiosa lista de restaurantes premiados entre los que se encuentran El Celler de Can Roca y Noma.

Aunque en sus primeras ediciones, el listado que celebró su primera entrega en 2002 podía volver a postular a sus anteriores ganadores, recientemente se determinó que un restaurante que anteriormente haya obtenido el primer puesto no puede ganar por segunda vez.

De esta manera, los ganadores anteriores pasan a la lista “The Best of The Best” (o “Lo mejor de lo mejor”), que incluye a Noma, Osteria Francescana y Mirazur entre sus ganadores.

Es así que este 2024, el ganador de 2023, Central de Virgilio Martínez y Pía León, se convirtió en el nuevo ingreso de la lista “Lo mejor de lo mejor”. Consulta en la galería de imágenes que acompaña esta nota la lista completa de los restaurantes que forman parte de este salón de la fama con lo más destacado de la gastronomía mundial.

EL DATO

Este 2024, el primer lugar del ránking The World’s 50 Best 2024 fue para el español Disfrutar, restaurante que abrió sus puertas en 2014 en Barcelona y que actualmente tiene tres estrellas Michelin y era el claro favorito para consolidarse en la gala, luego de obtener el año pasado el segundo lugar.

El restaurante es liderado por los chefs Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, quienes fueron parte de elBulli, otro restaurante histórico en el ránking The World’s 50 Best.