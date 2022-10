Dato:

KUK - Bread Bowls atiende de domingo a miércoles, de 9 a.m. a 11 p.m., y de jueves a sábado, de 8 a.m. a 12 a.m. Su local se encuentra en Miraflores (Av. Ernesto Diez Canseco 298). Para realizar pedidos puede comunicarse al 934816628 o visitar su página de Instagram @kuk.pe para mayor información. Son pet friendly.